وزير الخارجية السعودي يبحث مع لودريان آخر تطورات الملف اللبناني

ما زال اجتماع المجموعة الخماسية حول لبنان مدار متابعة.

وفي أول لقاء ذي صلة بإجتماع الدوحة، التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، في حضور المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء نزار العلولا.

وقد تمت مناقشة آخر تطورات الملف اللبناني، علما ان السفير الفرنسي لدى المملكة الذي حضر اللقاء، غرد قائلا : حوار بنّاء حول سبل حلّ الأزمة السياسية في لبنان ومساعدة الشعب اللبناني على مواجهة أسوأ أزمة إنسانية في تاريخه.