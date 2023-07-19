الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
علاقات خاصة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جعجع: نطالب الرئيس بري بأن يدعو سريعًا إلى جلسة انتخابات رئاسيّة بدورات متتالية
أخبار لبنان
2023-07-19 | 07:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
جعجع: نطالب الرئيس بري بأن يدعو سريعًا إلى جلسة انتخابات رئاسيّة بدورات متتالية
جعجع: نطالب الرئيس بري بأن يدعو سريعًا إلى جلسة انتخابات رئاسيّة بدورات متتالية
رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنه "أصبح من الثابت والجلي موقف أصدقاء لبنان الذين التقوا في الدوحة، في إطار اللجنة الخماسية يوم الاثنين الماضي، والذي تظهّر في بيان ارتكز على الدستور اللبناني والقرارات الدوليّة ومقرّرات جامعة الدول العربيّة والأولويّة اللبنانيّة السياديّة والإصلاحيّة لأيّ رئيس جمهوريّة وسلطة سياسيّة، وبالتالي هذا البيان أسقط نهائيًّا محاولة بعض مَن هم في الداخل، ولا سيّما محور الممانعة، الرهان على موقف أصدقاء لبنان إمّا لانتخاب مرشّح الممانعة أو لانتزاع مكاسب غير مشروعة بغية إنهاء تعطيلهم للانتخابات الرئاسة."
وقال في بيان: "أصبح واضحًا أيضًا أنّ كلّ أصدقاء لبنان الذين اجتمعوا في الدوحة يوم الاثنين الماضي، هم على قناعة راسخة بأنّ حلّ الأزمة الرئاسيّة واضح وبسيط وهو أن تتحمّل الكتل والشخصيّات النيابيّة مسؤوليّاتها وتذهب لانتخاب رئيس للجمهوريّة، كما ينصّ الدستور اللبناني، وأن تترك الآليّات الدستوريّة تأخذ مجراها الطبيعي بدءًا بانتخاب رئيس جديد للبلاد، مرورًا بتكليف رئيس حكومة، وصولاً إلى تأليف الحكومة العتيدة".
وأضاف جعجع في بيانه: "كما بات واضحًا توجّه أصدقاء لبنان على المستوى الاستراتيجي، لجهة قناعتهم الراسخة بضرورة قيام دولة فعليّة في لبنان، يكون قرارها الاستراتيجي في داخلها، وأن يصار إلى تطبيق جميع القرارات الدوليّة.
ومن هذا المنطلق، قال جعجع: "ندعو قوى الممانعة إلى وقف تضييع الوقت الثمين على اللبنانيّين من خلال رهانهم على عامل الوقت، سعيًا إلى تغيير المعادلات، باعتبار أن هذا العامل لم يعد قابلاً للصرف. لذا نطالب الرئيس نبيه بري بأن يدعو سريعًا إلى جلسة انتخابات رئاسيّة، بدورات متتالية، تُفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية".
وأكد أن "محور الممانعة يتحمّل مسؤوليّة كلّ ما يعانيه الشعب اللبناني في الوقت الحاضر من فقر وكوارث وهجرة، وسيتحمّل هذا المحور مسؤوليّة أكبر وأكبر عن كلّ يوم يواصل فيه تعطيل الانتخابات الرئاسيّة".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
جعجع
لبنان
التالي
العين على اجتماع لجنة الادارة والعدل النيابية يوم غد مع نواب الحاكم..
وزير الخارجية السعودي يبحث مع لودريان آخر تطورات الملف اللبناني
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار سياسية
2023-07-16
جعجع: في المسألة الرئاسيّة ليتوقفوا عن الإنتظار والاستجارة بفرنسا والذهاب إلى قطر والقاهرة والعودة بعدها إلى لبنان
أخبار سياسية
2023-07-16
جعجع: في المسألة الرئاسيّة ليتوقفوا عن الإنتظار والاستجارة بفرنسا والذهاب إلى قطر والقاهرة والعودة بعدها إلى لبنان
0
خبر عاجل
2023-07-12
جعجع لـ حوار المرحلة: التركيبة الحالية في إطار اتفاق الطائف ليست على ما يرام ولكن علينا إعادة البحث بكل التركيبة في إطار الطائف ولبنان أصغر من أن يُجزّأ
خبر عاجل
2023-07-12
جعجع لـ حوار المرحلة: التركيبة الحالية في إطار اتفاق الطائف ليست على ما يرام ولكن علينا إعادة البحث بكل التركيبة في إطار الطائف ولبنان أصغر من أن يُجزّأ
0
أخبار لبنان
2023-07-12
جعجع إلتقى شيا: الحوار بالشكل الذي يطرحه فريق الممانعة هو "حرف للنظر" وحرمان للبنانيين من فرصة إنتخاب الرئيس
أخبار لبنان
2023-07-12
جعجع إلتقى شيا: الحوار بالشكل الذي يطرحه فريق الممانعة هو "حرف للنظر" وحرمان للبنانيين من فرصة إنتخاب الرئيس
0
أخبار لبنان
2023-07-12
جعجع التقى فرونتيسكا: الحل الوحيد يكمن في انتخاب رئيس جديد للبنان
أخبار لبنان
2023-07-12
جعجع التقى فرونتيسكا: الحل الوحيد يكمن في انتخاب رئيس جديد للبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:44
الصايغ لـ"حوار المرحلة": الحوار ليس الهدف بل وسيلة وعليه أن يكون هادفا وجامعا
أخبار لبنان
15:44
الصايغ لـ"حوار المرحلة": الحوار ليس الهدف بل وسيلة وعليه أن يكون هادفا وجامعا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مهرجان "ميزان" السينمائي من تنظيم مؤسسة لقمان سليم
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مهرجان "ميزان" السينمائي من تنظيم مؤسسة لقمان سليم
0
امن وقضاء
13:40
الجيش: إطلاق رمانتين دخانيتين من قبل العدو الإسرائيلي في خراج بلدة كفرشوبا
امن وقضاء
13:40
الجيش: إطلاق رمانتين دخانيتين من قبل العدو الإسرائيلي في خراج بلدة كفرشوبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
"الموريكس دور" منارة لتكريم عظماء خلدوا في التاريخ اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:37
"الموريكس دور" منارة لتكريم عظماء خلدوا في التاريخ اللبناني
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إرشادات للوقاية من موجة الحرّ المرتقبة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إرشادات للوقاية من موجة الحرّ المرتقبة
0
أخبار دولية
2023-07-01
اتصال بين نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي ونظيره السويديّ حول حرق القرآن الكريم
أخبار دولية
2023-07-01
اتصال بين نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي ونظيره السويديّ حول حرق القرآن الكريم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
نواب الحاكم مجددا امام لجنة الإدارة والعدل
تقارير نشرة الاخبار
13:17
نواب الحاكم مجددا امام لجنة الإدارة والعدل
0
أمن وقضاء
2023-07-18
عملية نوعية لمكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية أسفرت عن توقيف أفراد عصابة لسرقة السيارات... وتسليم 18 سيارة مسروقة إلى مالكيها
أمن وقضاء
2023-07-18
عملية نوعية لمكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية أسفرت عن توقيف أفراد عصابة لسرقة السيارات... وتسليم 18 سيارة مسروقة إلى مالكيها
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
مزيد من الاسماء البارزة من اوروبا الى الدوري السعودي في الايام المقبلة
تقارير نشرة الاخبار
13:56
مزيد من الاسماء البارزة من اوروبا الى الدوري السعودي في الايام المقبلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
ما جديد وساطة سلطنة عُمان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:52
ما جديد وساطة سلطنة عُمان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
قمة خليجية مع دول آسيا الوسطى ... ما هي الملفات التي ستتم مناقشتها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
قمة خليجية مع دول آسيا الوسطى ... ما هي الملفات التي ستتم مناقشتها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مهرجان "ميزان" السينمائي من تنظيم مؤسسة لقمان سليم
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مهرجان "ميزان" السينمائي من تنظيم مؤسسة لقمان سليم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
"الموريكس دور" منارة لتكريم عظماء خلدوا في التاريخ اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:37
"الموريكس دور" منارة لتكريم عظماء خلدوا في التاريخ اللبناني
0
السياحة في لبنان
13:35
أهلا بهالطلة من أرنون الجنوبية!
السياحة في لبنان
13:35
أهلا بهالطلة من أرنون الجنوبية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إرشادات للوقاية من موجة الحرّ المرتقبة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إرشادات للوقاية من موجة الحرّ المرتقبة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
بين عندقت والرويمة في عكار.. خلافات على المشاعات وملكيتها
تقارير نشرة الاخبار
13:29
بين عندقت والرويمة في عكار.. خلافات على المشاعات وملكيتها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
جدار إسرائيلي في مرتفعات كفرشوبا.. وتوتر مع الجيش واليونيفيل
تقارير نشرة الاخبار
13:27
جدار إسرائيلي في مرتفعات كفرشوبا.. وتوتر مع الجيش واليونيفيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:53
الموت يُفجع كارين سلامة بأعزّ الناس... "شو طلع عمرك قصير"
فنّ
04:53
الموت يُفجع كارين سلامة بأعزّ الناس... "شو طلع عمرك قصير"
2
حال الطقس
02:21
الحرارة الى ارتفاع اضافيّ...
حال الطقس
02:21
الحرارة الى ارتفاع اضافيّ...
3
امن وقضاء
06:04
طفلة حديثة الولادة في كيس يجره كلب في طرابلس..
امن وقضاء
06:04
طفلة حديثة الولادة في كيس يجره كلب في طرابلس..
4
فنّ
05:55
جويل ماردينيان تحذف صور زوجها... هل وصل زواجها إلى نهايته؟
فنّ
05:55
جويل ماردينيان تحذف صور زوجها... هل وصل زواجها إلى نهايته؟
5
خبر عاجل
16:33
عطل يصيب تطبيق واتساب ويؤدي إلى توقفه
خبر عاجل
16:33
عطل يصيب تطبيق واتساب ويؤدي إلى توقفه
6
منوعات
09:21
اعتدى على شقيقته الصغيرة ثم ضربها بشدة على رأسها... أدلة جديدة تتكشف حول الجريمة المروعة!
منوعات
09:21
اعتدى على شقيقته الصغيرة ثم ضربها بشدة على رأسها... أدلة جديدة تتكشف حول الجريمة المروعة!
7
امن وقضاء
13:40
الجيش: إطلاق رمانتين دخانيتين من قبل العدو الإسرائيلي في خراج بلدة كفرشوبا
امن وقضاء
13:40
الجيش: إطلاق رمانتين دخانيتين من قبل العدو الإسرائيلي في خراج بلدة كفرشوبا
8
فنّ
04:56
بعد صورتها مع معجبة إسرائيليّة.. نانسي عجرم تضع حدّاً للمشككين بوطنيّتها!
فنّ
04:56
بعد صورتها مع معجبة إسرائيليّة.. نانسي عجرم تضع حدّاً للمشككين بوطنيّتها!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More