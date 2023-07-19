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في طرابلس.. جولة لمئة وخمسين شاباً وشابة من أصل لبناني من 17 دولةٍ حول العالم

في طرابلس.. جولة لمئة وخمسين شاباً وشابة من أصل لبناني من 17 دولةٍ حول العالم



في طرابلس، جولة لمئة وخمسين شاباً وشابة من أصل لبناني من 17 دولةٍ حول العالم...



ويقوم الشباب بزيارة لبنان واكتشاف المناطقَ الاثرية والسياحية فيه من الفترة الممتدة من 16 الى 28 تموز الحالي، كما سَيَطلعون على الغِنى الثقافي والتاريخي فيه في مختلِف المناطق.