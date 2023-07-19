ملفُ عودةِ النازحين السوريين ودور البلديات في تحفيزِ هذه العودة حاضرٌ في ميرنا الشالوحي بين التيار والحزب

ملفُ عودةِ النازحين السوريين ودور البلديات في تحفيزِ هذه العودة حاضرٌ في ميرنا الشالوحي بين التيار والحزب

حضر ملفُ عودةِ النازحين السوريين ودور البلديات في تحفيزِ هذه العودة في ميرنا الشالوحي بين التيار الوطني الحر وحزب الله.



وأكد مسؤول ملف النازحين السوريين في حزب الله النائب السابق نوار الساحلي ان العلاقات بين الحليفين لن تنقطع حتى لو بلغ الخلافُ على ملف الرئاسة أشده. وبالتالي كما في ملف النزوح كذلك في ملفات اخرى سيستمر التواصل في اكثر من ملف، اكان في العلن او بعيدا من الاضواء.











