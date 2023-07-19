شدد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ على أن الحوار ليس الهدف بل وسيلة للوصول الى نتيجة، مؤكدا أن الكتلة ضد أي حوار يدخل في عمق النظام السياسي وليس فقط ملف الرئاسة.واكد الصايغ، لـ"حوار المرحلة" عبر الـLBCI، أنهم "لا يرفضون مبدأ الحوار إذا كان هادفا وجامعا ويؤدي إلى انتخاب رئيس"، مشددا على أن الاهم أن يكون فقط حول رئاسة الجمهورية.ورأى أنه من الأفضل إذا استطعنا انتخاب رئيس للجمهورية من دون الحوار.ولفت الصايغ إلى أن "عنواننا الاول منذ البداية أننا لن نقبل برئيس لا يمثل البيئة المسيحية بشكل واسع لكن العنوان الثاني هو تأمين نصاب الـ86".واعتبر الصايغ أن الفرنسيين لن يخوضون معركة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة وذلك بعد لقاء الدوحة.وقال:" بموضوع انتخاب الرئيس هناك جو جديد وتشدد، وعودة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان مشروطة بانفراج ما والقرار الخماسي بشأن لبنان سيكون موحداً وقد يكون ايجابيا".ورأى الصايغ أن الولايات المتحدة بدأت بالانخراط أكثر بالملف اللبناني والمجتمع الدولي لن يسمح للبنان بالانهيار، مؤكدا ايضا أن قطر على تواصل مع السعودية في الملف اللبناني وهي على معرفة بالشأن الداخلي الرئاسي اللبناني.وعن تأييدهم تشريع الضرورة رغم معارضة واسعة من المسيحيين، قال:" جلسات تشريع الضرورة تشهد دومًا حضور طرف مسيحي وازن هو "التيار الوطني الحر"، معتبرا أن من دون رئيس لن يستقيم الوضع في البلد.وفي سياق آخر، سأل الصايغ لـ "حوار المرحلة": "هل مسموح للنواب أن يقروا قانونا يشرّع المس بالاحتياطي الالزامي؟".