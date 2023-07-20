مياومو كهرباء لبنان يعتصمون أمام مبنى المؤسسة

يعتصم العمال الميامون في كهرباء لبنان أمام مبنى المؤسسة في كورنيش النهر، بمشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر للمطالبة بحقوقهم وإنصافهم، أسوة بباقي الموظفين والعاملين في مؤسسات وإدارات الدولة.