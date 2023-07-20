عياش للـLBCI: تدخل مصرف لبنان يجب ان يكون استثنائياً لا يومياً

رأى النائب السابق لحاكم مصرف لبنان غسان العياش وجوب دعم السطة السياسية لنواب حاكم مصرف لبنان، لكنه قال: "للأسف بحسب معرفتنا، السلطة السياسية ستتهمهم بكل المشاكل وتحملهم المسؤولية، اضافة الى ان لا ادوات بين ايديهم، فالسلطة السياسية يهمها ان يكون هناك كبش محرقة".



وأضاف: "الحركة التي قام بها نواب الحاكم مفيدة لإسماع الدولة والرأي العام أن هناك مشكلة، واذا كان نواب الحاكم يريدون الاستمرار باستخدام الاحتياط الالزامي فهم يحتاجون الى قانون ولكن لا أعتقد أنهم سيحصلون عليه".



وشرح خلال برنامج "نهاركم سعيد" عللا الـ LBCI ان تدخل مصرف لبنان يجب ان يكون استثنائياً لا يومياً، ويتدخل في سوق القطع في حال وجود دولارات".



واعتبر أن منصة صيرفة تخفي النزف باحتياطي البنك المركزي والخسائر، جازماً أن ما من خطة اصلاحية.



وتوجه للمواطن بالقول: "لا يجب الاعتراض على ترشيد الانفاق وزيادة موارد الدولة فهذا امر طبيعي بالدولة، كزيادة الرسوم على الكحول وما هنالك، ولكن أيضا أقول له انه صحيح لم يخطئ بشيء كمواطن بل المذنب هو السلطة ولكن الاصلاح بطبيعة الحال سيُقسّم على الجميع".