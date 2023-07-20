الاحد المقبل... ارتفاع الحرارة بحدود ٣-٤ درجات فوق المعدلات

يستمر طقس حار ورطب ساحلا، مع بقاء الحرارة فوق معدلاتها بقليل، فيما الرطوبة السطحية تبقى مرتفعة ساحلا وذلك يزيد من الشعور بالحرّ، بينما تكون الرطوبة منخفضة جبلا ومنخفضة بقاعاً وجبلاً.



من جهة أخرى، اشتداد نشاط المنخفض الهندي وانخفاض الضغط فيه الى ٩٩٤ Hpa والذي سيتمركز جنوب شبه الجزيرة العربية سيؤدي بذلك الى استقطاب رياح استوائية حارة وتدفقها وتمددها نحو ارجاء واسعة من منطقة شرق المتوسط، ويتأثر بها لبنان الاحد المقبل مع ارتفاع بدرجات الحرارة بحدود ٣-٤ درجات فوق المعدلات .

تفاضيل طقس اليوم والايام المقبلة:

▪ الخميس :

١- الحرارة : تتراوح بين ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ١٨ و ٣٨ بقاعاً وبين ٢٠ و ٣٠ على ال ١٠٠٠ متر

٢- الجو: مشمس

٣- الرياح: ضعيفة شرقية ليلاً غربية نهاراً وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٥٠ و ٨٥ ٪

٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٧ hpa

٦- الرؤية: جيدة

٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة

▪الجمعة : مشمس والحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ٢٢ و ٣٧ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣٠ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س

▪السبت : مشمس والحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ٢٢ و ٣٧ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣٠ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س