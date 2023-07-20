اطلاق برنامج رحلة التجلي في بلدة راشيا في 5 و6 آب المقبل

أطلقت بلدية راشيا بمشاركة وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار برنامج رحلة التجلي في الخامس والسادس من شهر آب المقبل.



وأكدت البلدية، أن البرنامج السياحي سيكون فرصة أمام الجميع للتعرّف على تاريخِ وثقافة بلدة راشيا، كما ستتخلَلُهُ نشاطات دينية وثقافية وفنية.



والبلدة على موعد أيضا مع مهرجانات راشيا التي ستبدأ في الأول من آب وتستمر حتى عيد السيدة.