سفير إيران التقى نظيره القطري: تحدثنا عن التواصل الأخوي الذي جرى بيننا

لقاء وداعي جمعني اليوم بصديقي العزيز سفير دولة قطر الأستاذ ابراهيم السهلاوي، تحدثنا خلاله عن التواصل الأخوي الذي جرى بيننا خلال الفترة الماضية، كتجل للعلاقات الطيبة بين بلدينا الشقيقين. تمنيت لسعادته التوفيق الدائم على المستويين الشخصي و المهني. pic.twitter.com/W3HLTXQWYs
— مجتبی امانی (@mojtaba_amaani) July 20, 2023
لقاء وداعي جمعني اليوم بصديقي العزيز سفير دولة قطر الأستاذ ابراهيم السهلاوي، تحدثنا خلاله عن التواصل الأخوي الذي جرى بيننا خلال الفترة الماضية، كتجل للعلاقات الطيبة بين بلدينا الشقيقين. تمنيت لسعادته التوفيق الدائم على المستويين الشخصي و المهني. pic.twitter.com/W3HLTXQWYs