سفير إيران التقى نظيره القطري: تحدثنا عن التواصل الأخوي الذي جرى بيننا

لقاء وداعي جمع السفير الإيراني وسفير قطر

غرد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية مجتبى اماني عبر حسابه على تويتر، قائلا: لقاء وداعي جمعني اليوم بصديقي العزيز سفير دولة قطر الأستاذ ابراهيم السهلاوي، تحدثنا خلاله عن التواصل الأخوي الذي جرى بيننا خلال الفترة الماضية، كتجل للعلاقات الطيبة بين بلدينا الشقيقين. تمنيت لسعادته التوفيق الدائم على المستويين الشخصي و المهني".