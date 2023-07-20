أبو فاعور من دار الفتوى: نحن مع الحوار وللأسف لا تبدو الرئاسة في متناول اليد

اعلن النائب وائل أبو فاعور من دار الفتوى انه "من الواضح أن الاجتماع الذي حصل في الدوحة شكل حدا أدنى من التفاهم بين الأطراف المعنية التي اجتمعت، والموفد الفرنسي سيزور لبنان قريبا، ولكن بمقاربة جديدة مختلفة عن المقاربة السابقة، وهذه المقاربة تقوم بالبحث عن مهام الرئيس، ومواصفات الرئيس العتيد من دون تحميل مسألة الرئاسة أعباء قضايا خلافية أخرى، يطلب من قبل البعض الاتفاق عليها قبل الاتفاق على الرئيس".



وتابع أبو فاعور: "نحن مع الحوار بالتأكيد، ومع أي شكل من أشكال الحوار المجدي والمفيد، ولكن يجب ألا يتحول استحقاق رئاسة الجمهورية مناسبة لتحديد كل ملامح المرحلة السياسية القادمة في كل القضايا التي يجب أن تكون دائما محل نقاش بين اللبنانيين، ولكن لا نستطيع أن نعالج كل إشكالاتنا قبل انتخاب رئيس الجمهورية".



وأردف أبو فاعور :"للأسف، لا تبدو الرئاسة في متناول اليد، ودون انتخابات رئاسة الجمهورية الكثير من العقبات، ولا أستطيع أن أجزم إذا سقطت أو لم تسقط، ولكنَّ المقاربة الجديدة تقتضي البحث في أسماء جديدة. وواضح أننا وصلنا إلى التعادل السلبي في المجلس النيابيّ، والخروج من هذا التعادل هو من خلال فتح باب الخيارات الجديدة".



وعما اذا كان يتخوف من فوضى مالية بعد إنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان؟ قال أبو فاعور: "يجب تعيين حاكم لمصرف لبنان، ويجب الاتفاق على اسم لحاكمية مصرف لبنان، ونحن كطرف ليس لدينا اسم أو اعتراض على اسم".