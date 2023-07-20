وسيم منصوري: بداية الأسبوع المقبل سنعرض نتيجة الاتصالات الجارية

اعلن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري بعد اجتماع لجنة الإدارة والعدل انه لم يتمّ التوصل الى أي نتيجة من الاجتماع.



وقال: "سننتظر في اليومين المقبلين الاتصالات التي سيجريها النواب، وفي بداية الأسبوع المقبل سنعرض لنتيجة هذه الاتصالات وللموقف الذي سنتخذه على هذا الأساس".

