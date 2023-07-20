الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
علي رضا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
فروتنسكا: التنفيذ الكامل للـ1701 يظل مسوغ وجودنا
أخبار لبنان
2023-07-20 | 12:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
فروتنسكا: التنفيذ الكامل للـ1701 يظل مسوغ وجودنا
فروتنسكا: التنفيذ الكامل للـ1701 يظل مسوغ وجودنا
قدمت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا إحاطة الى مجلس الأمن عن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تنفيذ القرار 1701 (2006). ويغطي التقرير الفترة الممتدة من 21 شباط إلى 20 حزيران 2023.
وأشار المكتب الإعلامي لفرونتسكا إلى أن "النقاش في مجلس الأمن تناول التوترات الأخيرة على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل وضرورة قيام الطرفين بمنع وتجنب أي أعمال يمكن أن تؤدي إلى تصعيد سريع".
وأكدت فرونتسكا "نداءات الأمين العام التي وردت في تقريره إلى كل الأطراف لتنفيذ القرار 1701 بالكامل، ووقف الانتهاكات واحترام وقف الأعمال العدائية".
وشددت على "أهمية القرار 1701 الحاسمة لأمن واستقرار كل من لبنان وإسرائيل والمنطقة وأهمية المضي قدما في تطبيق الالتزامات المتبقية لكلا الطرفين"، وقالت: "علينا التقدم نحو القرار 1701، وليس الابتعاد عنه".
وأشارت إلى أن "التنفيذ الكامل للقرار 1701 يظل مسوغ وجودنا الأساسي".
وفي عرض حول الوضع في لبنان، جددت تأكيد "ضرورة قيام القادة السياسيين اللبنانيين بالإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية كنقطة انطلاق نحو إعادة تفعيل مؤسسات الدولة وبدء عملية التعافي".
واعتبرت أن "الفراغ الذي دام قرابة التسعة أشهر يقوض قدرة لبنان على معالجة أزمة البلاد المتعددة الأوجه من خلال زيادة تآكل مؤسسات الدولة وتأخير عودة لبنان إلى التعافي".
وتحدثت عن "الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي طال أمدها في لبنان وتأثيرها على الشعب اللبناني"، وقالت: "إن المطلوب إحراز تقدم في تنفيذ الإصلاحات الشاملة والمنصفة التي تتماشى مع متطلبات صندوق النقد الدولي"، وقالت: "رغم الجمود السياسي وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، فإن الوضع الأمني في لبنان لا يزال إلى حد كبير تحت السيطرة".
وأشادت بـ"دور الجيش وقوى الأمن الداخلي في هذا الصدد".
وقبل أسبوعين من الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، جددت "دعوات الأمم المتحدة إلى السلطات اللبنانية لإتمام تحقيق محايد وشامل وشفاف"، مؤكدة "أهمية وجود سلطة قضائية مستقلة وفعالة باعتبارها العمود الفقري لسيادة القانون والعدالة والمساءلة".
وأكدت "التزام الأمم المتحدة مواصلة دعم لبنان والشعب اللبناني".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
فروتنسكا
لبنان
التالي
لودريان يبدأ جولة لقاءات قبل العودة الى بيروت (الأنباء الإلكترونية)
محمد خواجة لـ"الأنباء" الكويتية: ظروف إنتاج حلّ خارجي للاستحقاق الرئاسي لم تنضج بعد
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:15
مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 115 مليون دولار بمعدل 85500 ليرة
أخبار لبنان
14:15
مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 115 مليون دولار بمعدل 85500 ليرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
البرلمان اللبناني يرد على البرلمان الاوروبي: لا لتوطين النازحين والعودة حتمية
تقارير نشرة الاخبار
13:27
البرلمان اللبناني يرد على البرلمان الاوروبي: لا لتوطين النازحين والعودة حتمية
0
رياضة
13:26
معسكرٌ تدريبيّ لمنتخب لبنان لكرة السلة في جزين تحضيرًا لكأس العالم
رياضة
13:26
معسكرٌ تدريبيّ لمنتخب لبنان لكرة السلة في جزين تحضيرًا لكأس العالم
0
أخبار لبنان
10:00
تجمّع الشركات المستوردة للنفط: البنزين المستورد الى لبنان موثوق ومطابق للمواصفات العالميّة واللبنانيّة
أخبار لبنان
10:00
تجمّع الشركات المستوردة للنفط: البنزين المستورد الى لبنان موثوق ومطابق للمواصفات العالميّة واللبنانيّة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:15
مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 115 مليون دولار بمعدل 85500 ليرة
أخبار لبنان
14:15
مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 115 مليون دولار بمعدل 85500 ليرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مهرجانات بيت الدين تنطلق اليوم..
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مهرجانات بيت الدين تنطلق اليوم..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
أهلا بهالطلة في مهرجانات البترون وأجمل الإحتفالات
تقارير نشرة الاخبار
13:34
أهلا بهالطلة في مهرجانات البترون وأجمل الإحتفالات
0
اقتصاد
13:32
سلام استقبل وفد "تجمع المطاحن": القمح متوفر وباخرة جديدة في بيروت الاسبوع المقبل
اقتصاد
13:32
سلام استقبل وفد "تجمع المطاحن": القمح متوفر وباخرة جديدة في بيروت الاسبوع المقبل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
12:06
سلمى حايك تكشف عن سرّ جمالها بعمر الـ56 عاماً... "زوجي غير مقتنع بذلك"!
فنّ
12:06
سلمى حايك تكشف عن سرّ جمالها بعمر الـ56 عاماً... "زوجي غير مقتنع بذلك"!
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-10
منتخب الارز أطلق مساء اليوم تحضيراته للمشاركة في بطولة العالم لكرة السلة التي تنطلق في ٢٥ آب المقبل
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-10
منتخب الارز أطلق مساء اليوم تحضيراته للمشاركة في بطولة العالم لكرة السلة التي تنطلق في ٢٥ آب المقبل
0
أخبار لبنان
01:39
مياومو كهرباء لبنان يعتصمون أمام مبنى المؤسسة
أخبار لبنان
01:39
مياومو كهرباء لبنان يعتصمون أمام مبنى المؤسسة
0
أخبار لبنان
2023-07-19
دريان مكرما في ضهور العبادية: الحل لا يكون إلا بالتنازل المتبادل بين الجميع
أخبار لبنان
2023-07-19
دريان مكرما في ضهور العبادية: الحل لا يكون إلا بالتنازل المتبادل بين الجميع
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:40
بطولة العالم لكرة القدم للسيدات انطلقت والفوزان الاوليان لصالح اصحاب الارض
رياضة
13:40
بطولة العالم لكرة القدم للسيدات انطلقت والفوزان الاوليان لصالح اصحاب الارض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مهرجانات بيت الدين تنطلق اليوم..
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مهرجانات بيت الدين تنطلق اليوم..
0
أخبار دولية
13:38
ماذا يمكن ان يجمع بين الخليج وآسيا الوسطى في الاقتصاد؟
أخبار دولية
13:38
ماذا يمكن ان يجمع بين الخليج وآسيا الوسطى في الاقتصاد؟
0
أخبار دولية
13:37
أزمة دبلوماسية تشتعل بين العراق والسويد
أخبار دولية
13:37
أزمة دبلوماسية تشتعل بين العراق والسويد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
أهلا بهالطلة في مهرجانات البترون وأجمل الإحتفالات
تقارير نشرة الاخبار
13:34
أهلا بهالطلة في مهرجانات البترون وأجمل الإحتفالات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
تلال كفرشوبا تكسر جدار التسلّط
تقارير نشرة الاخبار
13:29
تلال كفرشوبا تكسر جدار التسلّط
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
البرلمان اللبناني يرد على البرلمان الاوروبي: لا لتوطين النازحين والعودة حتمية
تقارير نشرة الاخبار
13:27
البرلمان اللبناني يرد على البرلمان الاوروبي: لا لتوطين النازحين والعودة حتمية
0
رياضة
13:26
معسكرٌ تدريبيّ لمنتخب لبنان لكرة السلة في جزين تحضيرًا لكأس العالم
رياضة
13:26
معسكرٌ تدريبيّ لمنتخب لبنان لكرة السلة في جزين تحضيرًا لكأس العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
كهرباء مخيمات النازحين السوريين بين الشرعي والتعليق.. وعدادات تنتظر المموّل
تقارير نشرة الاخبار
13:25
كهرباء مخيمات النازحين السوريين بين الشرعي والتعليق.. وعدادات تنتظر المموّل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:38
بعد طردهما من المنزل.. أين ينام أهل نادين الراسي؟! (صور)
فنّ
05:38
بعد طردهما من المنزل.. أين ينام أهل نادين الراسي؟! (صور)
2
خبر عاجل
06:39
نواب حاكم مصرف لبنان تقدموا من لجنة الإدارة والعدل بخطة نقدية مالية
خبر عاجل
06:39
نواب حاكم مصرف لبنان تقدموا من لجنة الإدارة والعدل بخطة نقدية مالية
3
خبر عاجل
16:33
عطل يصيب تطبيق واتساب ويؤدي إلى توقفه
خبر عاجل
16:33
عطل يصيب تطبيق واتساب ويؤدي إلى توقفه
4
خبر عاجل
12:04
جمعية المصارف: العودة الى الإجراءات الإحترازية المتشددة بدءاً من 21 تموز وحتى إشعار آخر
خبر عاجل
12:04
جمعية المصارف: العودة الى الإجراءات الإحترازية المتشددة بدءاً من 21 تموز وحتى إشعار آخر
5
منوعات
06:46
في بلدٍ يسجل أعلى معدلات التفاوت الاجتماعي... حفل زفاف باذخ لكلبين يثير غضب السكان (صور)
منوعات
06:46
في بلدٍ يسجل أعلى معدلات التفاوت الاجتماعي... حفل زفاف باذخ لكلبين يثير غضب السكان (صور)
6
فنّ
05:41
ممثل كسر كوب الزجاج على وجه باميلا الكيك.. إليكم تفاصيل إصابتها في عينها! (فيديو)
فنّ
05:41
ممثل كسر كوب الزجاج على وجه باميلا الكيك.. إليكم تفاصيل إصابتها في عينها! (فيديو)
7
منوعات
16:29
قتلا طفلتهما الرضيعة بوحشية... عُثر عليها مُصابةً بكسورٍ في جسدها وتلفظ أنفاسها الأخيرة!
منوعات
16:29
قتلا طفلتهما الرضيعة بوحشية... عُثر عليها مُصابةً بكسورٍ في جسدها وتلفظ أنفاسها الأخيرة!
8
منوعات
03:47
"نطلب منكم عدم الخروج من منازلكم"... لبؤة طليقة تثير الرعب في برلين وعمليات البحث عنها مستمرة! (فيديو)
منوعات
03:47
"نطلب منكم عدم الخروج من منازلكم"... لبؤة طليقة تثير الرعب في برلين وعمليات البحث عنها مستمرة! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More