نصرالله يُطالب بطرد السفير السويدي ويدعو لـ"نصرة المصحف" غداً

طالب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الحكومة اللبنانية "بسحب السفير أو القائم بالأعمال من السويد، وأن تقوم بطرد السفير السويدي من لبنان"، على خلفية الإهانة المتكرّرة للقرآن الكريم، داعياً إلى "أن تمتلئ المساجد غداً في كلّ لبنان نصرةً للمصحف، والاعتصام أمامها بعد الصلاة وتوضيح فظاعة ما يرتكب في حق مقدساتنا".

ودعا نصرالله الشعوب العربية والإسلامية إلى "مطالبة حكوماتها بسحب سفرائها من السويد وطرد السفراء من بلداننا"، قائلا: "إن تكرّرت الحادثة فالخطوة اللاحقة يجب أن تكون قطع العلاقات الديبلوماسية معها".