الخارجية تدين الإساءة إلى القرآن الكريم في إستوكهولم: لاتخاذ الإجراءات لوضعِ حد لكل ما من شأنه تعميق الاسلاموفوبيا

دانت وزارة الخارجية والمغتربين الإساءة إلى القرآن الكريم في إستوكهولم، معتبرة أنه يشكل انتهاكًا مستمرًا لمشاعرِ المسلمينَ وكرامتهم.



ودعت الخارجية في بيان السلطات السويدية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لوضعِ حدٍ لكل ما من شأنه تعميق مشاعرِ الكراهية والاسلاموفوبيا، والعنصرية بكل أشكالِها، والتحريض على العنف، والاساءة للأديان.



وشجبت الوزارة عملية إحراقِ العلم العراقي خلال التظاهرة في ستوكهولم ودعت لمحاسبة الفاعلين من دونِ تردد.



ورحبت الوزارة بأي مسعى دولي لسن تشريعات تحرم الاساءة للرموز والمقدسات الدينية.