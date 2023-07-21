الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بخاري التقى المفتي دريان.. وتأكيد على دور "الخماسية" لإيجاد الحلول الناجعة لانتخاب رئيس للجمهورية

أخبار لبنان
2023-07-21 | 06:22
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بخاري التقى المفتي دريان.. وتأكيد على دور &quot;الخماسية&quot; لإيجاد الحلول الناجعة لانتخاب رئيس للجمهورية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بخاري التقى المفتي دريان.. وتأكيد على دور "الخماسية" لإيجاد الحلول الناجعة لانتخاب رئيس للجمهورية

بخاري التقى المفتي دريان..

شدد سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى على أن "السعودية حريصة على لبنان وشعبه كحرصها على المملكة العربية السعودية وشعبها الذي يكن كل محبة واحترام للبنانيين الذين تربطهم به علاقات تاريخية اخويه مميزة". 
 
واوضح المكتب الاعلامي في دار الفتوى انه "تم التأكيد في خلال اللقاء على الدور المميز الذي تقوم به اللجنة الخماسية للتوصل الى قواسم مشتركة لمساعدة اللبنانيين وإيجاد الوسائل والحلول الناجعة لانتخاب رئيس للجمهورية، وان اللبنانيين هم أسرة واحدة إسلامية مسيحية في عيشهم المشترك وحفاظهم على اتفاق الطائف وتحصينه وتنفيذ كامل بنوده والبديل عنه هو المجهول، وهذا يتطلب مزيدا من الحكمة والوعي والتعاون والتضامن والتفاهم حول كيفية اتجاه البوصلة اللبنانية التي هي مكان انتظار الدول الشقيقة والصديقة، وهو ما ينبغي العمل عليه في أسرع وقت ممكن لكي ينهض لبنان من كبوته بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة وتنفيذ الإصلاحات ليعم الاستقرار والازدهار من جديد، وهذه القضايا تقع على عاتق المسؤولين اللبنانيين الذين عليهم أن يحسموا خيارهم ويوحدوا صفوفهم للخروج مما هم فيه ليتمكن الأشقاء والأصدقاء من الوقوف مع لبنان ليبقى كعهدنا به سيدا حرا عربيا مستقلا".
 
وشكر المفتي دريان المملكة العربية السعودية على "رعايتها واحتضانها للبنان في شتى المجالات بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان والحكومة السعودية الرشيدة العاملة باستمرار لاحتضان القضايا العربية والإسلامية".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

السعودية

بخاري

دريان

لبنان

LBCI التالي
"مشروع وطن الإنسان": لإيجاد حلّ سريع لإدارة المركزي ضمن الاطر الدستورية والقانونيّة
الخارجية تدين الإساءة إلى القرآن الكريم في إستوكهولم: لاتخاذ الإجراءات لوضعِ حد لكل ما من شأنه تعميق الاسلاموفوبيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-05-03

جعجع يلتقي في هذه الأثناء في معراب سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري في حضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي

LBCI
آخر الأخبار
2023-07-19

الصايغ لـ حوار المرحلة: قطر على تواصل مع السعودية في الملف اللبناني وهي على معرفة بالشأن الداخلي الرئاسي اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
2023-07-19

وزير الخارجية السعودي يبحث مع لودريان آخر تطورات الملف اللبناني

LBCI
صحف اليوم
2023-07-19

لبنان بانتظار توضيحات لودريان... الرئاسة في ملعب الداخل (الأنباء الالكترونية)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
09:10

توقيع اتفاقيتي تفاهم مع العراق تتعلّقان بتزويد لبنان بزيت الوقود والنفط الخام

LBCI
أمن وقضاء
08:39

أمن الدولة - جزين توقف سوريًا يتعاطى تجارة الحشيشة

LBCI
أخبار لبنان
08:02

المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: ٢٩ الحالي هو اليوم العاشر من محرم لهذا العام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

تدنيسِ القرآن الكريم في ستوكهولم: وقفات داخلية احتجاجية بعد انتهاء صلاة الجمعة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-07-05

"مصور زفافي التقط لي صوراً خلسة وأنا عارية في غرفة تبديل الملابس"... الضحية روت قصتها الصادمة بالكامل!

LBCI
منوعات
2023-05-02

سيرينا وليامس تكشف عن حملها خلال حفلة "ميت غالا"

LBCI
منوعات
2023-05-07

تقليد غريب... كنيسة نيويوركية تمنح راكبي الدراجات الهوائية "البركة" (فيديو)

LBCI
اقتصاد
2023-07-20

رئيس نقابة مستوردي ومصدّري الخضر: عمليّة التصديروالإستيراد بين لبنان ومصر تسير بشكلٍ طبيعيٍّ

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:57

كيف توزعت المواقف المنددة بتدنيسِ القرآن في ستوكهولم بين العواصمِ العربية والاقليمية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

تدنيسِ القرآن الكريم في ستوكهولم: وقفات داخلية احتجاجية بعد انتهاء صلاة الجمعة

LBCI
أخبار لبنان
06:37

مصير المفقودين في السجونِ السورية على طاولة معراب

LBCI
أخبار لبنان
01:57

بو حبيب من معراب: مسألة النزوح لا تحلّ في سوريا بل تحتاج الى المجتمع الدولي

LBCI
أخبار لبنان
15:58

نصرالله يُطالب بطرد السفير السويدي ويدعو لـ"نصرة المصحف" غداً

LBCI
رياضة
13:40

بطولة العالم لكرة القدم للسيدات انطلقت والفوزان الاوليان لصالح اصحاب الارض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

مهرجانات بيت الدين تنطلق اليوم..

LBCI
أخبار دولية
13:38

ماذا يمكن ان يجمع بين الخليج وآسيا الوسطى في الاقتصاد؟

LBCI
أخبار دولية
13:37

أزمة دبلوماسية تشتعل بين العراق والسويد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:08

ارتفاع إضافي بأسعار المحروقات

LBCI
فنّ
12:06

سلمى حايك تكشف عن سرّ جمالها بعمر الـ56 عاماً... "زوجي غير مقتنع بذلك"!

LBCI
خبر عاجل
12:04

جمعية المصارف: العودة الى الإجراءات الإحترازية المتشددة بدءاً من 21 تموز وحتى إشعار آخر

LBCI
منوعات
10:01

وضع جهاز تتبع في سيارة حبيبته... وبعد أن أزالته عاقبها بأسوأ الطرق!

LBCI
فنّ
05:42

بعدما كثرت الشائعات.. هذا سبب وفاة شقيق كارين سلامة!

LBCI
منوعات
02:21

الشيف التركي بوراك يقاضي والده... والسبب صادم! (فيديو)

LBCI
فنّ
05:20

جويل حاتم تدافع عن نادين الراسي: "أنا سرّبت التسجيلات ويجوا القبضايات يقتلوني"

LBCI
أخبار لبنان
15:58

نصرالله يُطالب بطرد السفير السويدي ويدعو لـ"نصرة المصحف" غداً

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More