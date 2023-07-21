مصير المفقودين في السجونِ السورية على طاولة معراب

ملف "المؤسسة المستقلة" التي قررت الجمعية العامة للامم المتحدة تشكيلَها بغية كشف مصيرِ المفقودين في السجونِ السورية، على طاولة معراب بعد أن التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وفدا من جمعية المعتقلين اللبنانيين السياسيين في السجونِ السورية.



ولفت جعجع إلى أن الجمعية تتعاون مع كلِ الادارات المعنية في القوات اللبنانية ومع عددٍ من المراجعِ الحقوقية بغية تنظيمِ المذكِراتِ المطلوبة وإرسالها الى الأممِ المتحدةِ كي تُعنى بكلِ المفقودين في سوريا.



واكد جعجع أن القوات ستسخّر كل امكانياتها في تصرف الجمعية بهدف ايصال صوتها وصوتنا وصوت كل لبنان الى الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش كي تحقق المؤسسة المستقلة هدفها.