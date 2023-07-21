وفد من مجلس رجال الأعمال اللبناني الكويتي بحث في سبل تعزيز التعاون مع مصرف الإسكان

زار وفد من مجلس رجال الأعمال اللبناني الكويتي برئاسة أسعد صقال رئيس مجلس إدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، وجرى البحث في سبل تعزيز التعاون بين المجلس ومصرف الإسكان لتفعيل القطاع السكني لذوي الدخل المحدود والمتوسط وتحريك القطاع العقاري والإقتصادي.وضم الوفد إضافة الى صقال كل من أعضاء مجلس إدارة المجلس: هادي سوبرة، مروان رمضان، جو حاتم، ماهر رحم، فوزي تامر والفونس ديب.وعرض حبيب "الأعمال والإنجازات التي قام بها منذ تسلمه رئاسة المصرف، لا سيما العمل على إطلاق 3 قروض من مصرف الإسكان، وهي: القرض السكني، قرض الطاقة، وقرض الترميم، إضافة إلى تحريك قرض الصندوق العربي - ومقره الكويت وقيمته نحو 165 مليون سيتمكن المصرف من خلاله توفير 6 آلاف قرض سكني، أي توفير 6 آلاف مسكن لـ6 آلاف عائلة من ذوي الدخل المحدود والمتوسط".وأكد أن "وجود مجالات كثيرة للتعاون مع مجلس رجال الأعمال اللبناني الكويتي، خصوصًا السعي لتشجيع اللبنانيين العاملين في الكويت والخليج على تقديم طلبات للحصول على القرض السكني، ما يشجعهم على العودة الى وطنهم، وكذلك السعي لدى صندوق التنمية الكويتي للحصول على قرض لمصرف الإسكان".من جهته، أشاد صقال بالأعمال التي قام بها حبيب والجهود التي يبذلها لإعادة الإعتبار لمصرف الإسكان ودوره الحيوي والإجتماعي، مؤكدًا "وقوف مجلس رجال الأعمال اللبناني والكويتي إلى جانبه في سعيه لتفعيل القطاع السكني في لبنان، مبديًا إستعداده الكامل للعمل على تحقيق الأفكار التي تم طرحها".وعرض صقال أعمال المجلس منذ إنطلاقته وسعيه لتعزيز وتنمية العلاقات الإقتصادية بين لبنان والكويت، وكذلك العمل على تحديد الفرص الإقتصادية والإستثمارية المتاحة في البلدين، فضلًا عن تشجيع خلق شراكات عمل بين رجال الأعمال اللبنانيين والكويتيين.وفي نهاية الإجتماع، تم الإتفاق على إستمرار التواصل واللقاء لمتابعة الأمور التي اتفق عليها.