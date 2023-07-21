وزير النفط العراقي يلتقي فياض...

وزير النفط العراقي يلتقي فياض...

إستقبل نائب رئيس الوزراء العراقي ووزير النفط حيان عبد الغني وزير الطاقة اللبناني وليد فياض في وزارة الطاقة تمهيدًا لتوقيع تفاهمات بين الوزارتين تتعلق بتزويد لبنان بزيت الوقود لزوم معامل كهرباء لبنان لإنتاج الطاقة الكهربائية.