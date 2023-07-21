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المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: ٢٩ الحالي هو اليوم العاشر من محرم لهذا العام

المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: ٢٩ الحالي هو اليوم العاشر من محرم لهذا العام



أعلن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أن يوم السبت الواقع فيه ٢٩ تموز الحالي هو اليوم العاشر من محرم لهذا العام.