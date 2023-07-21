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الأب إدمون رزق رئيسًا عامًا للرهبانية المارونية المريمية
أخبار لبنان
2023-07-21 | 09:19
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الأب إدمون رزق رئيسًا عامًا للرهبانية المارونية المريمية
الأب إدمون رزق رئيسًا عامًا للرهبانية المارونية المريمية
إنتخبت الرهبانية المارونية المريمية في جلستها الإنتخابية المنعقدة اليوم الأب إدمون رزق النائب العام السابق رئيسًا عامًا للرهبانية المارونية المريمية، كما تم انتخاب الأباتي بيار نجم نائبًا عامًا ومدبرًا أول، والأب جهاد يونس مدبرًا ثانيًا، والأب جان مارون الهاشم مدبرًا ثالثًا، والأب سمير غصوب مدبرًا رابعًا.
والأب إدمون رزق من مواليد رعشين 1/3/1976، دخل طالبية الرهبانية في 10/10/1988 في دير مار ضوميط فيطرون، ودخل الإبتداء في 6/11/1994 في دير مار سركيس وباخوس عشقوت، أبرز نذوره المؤقتة في 28/9/1996 في الدير عينه وأبرز نذوره المؤبدة في 16/12/2000 في دير مار أنطونيوس الكبير - روما، سيم كاهنًا في 20/7/2002 في دير مار ضوميط - فيطرون.
تابع دراسته الفلسفية واللاهوتية في جامعة الروح القدس الكسليك وفي جامعة مار يوحنا اللاتران الحبرية في روما، حائز على ديبلوم في الماريولوجي في جامعة الماريانوم في روما سنة 2003، وتابع تخصصه في اللاهوت الكتابي في جامعة الغريغوريانا في روما سنة 2005، دراسات عليا في اللاهوت DEA في كلية اللاهوت الحبرية الكسليك سنة 2011، إجازة في الحق القانوني الشرقي في جامعة الحكمة سنة 2016، طالب دكتوراه في جامعة مار يوحنا اللاتران الحبرية بعنوان L’Aspect juridique spirituel de l’association - confrérie appellée Congrégation Mariale au Liban
شغل الوظائف التالية في الرهبانية:
معاون الوكيل العام 2005-2011
وكيل دير مار يوسف دير شمرا 2005-2008
رئيس دير مار يوسف ونائب معاون خوري رعايا زوق مصبح 2008-2011
خوري رعايا زوق مصبح 2011-2017
رئيس دير مار بطرس وبولس - كريم التين وخوري رعية التجلي 2017-2021
نائب عام من سنة 2021
خوري رعية مار شربل وما أنطونيوس 2022
مرشد الشبيبة الطالبة المسيحية فريق سيدة اللويزة من سنة 1996 إلى سنة 1999
معاون في راديو الفاتيكان القسم العربي 2002-2003
مرشد الكشاف اللبناني فريق سيدة اللويزة 2005-2011
مرشد دليلات لبنان فريق سيدة اللويزة 2005-2011
عضو في لجنة الدعوات في الأبرشية البطريركية نيابة صربا 2008-2011
المرشد الإقليمي لرابطة الأخويات الأم في نيابة صربا 2015-2018
مرشد عام رابطة الأخويات في لبنان 2016
عضو في اللجنة البطريركية "الميثاق التربوي الوطني الشامل، شرعة الأجيال اللبنانية الجديدة"
منسق قطاع الجبل في أبرشية أنطلياس المارونية 2017-2021
منسّق قطاع الساحل في الأبرشية البطريركية نيابة صربا 2015
عضو في المجلس الكهنوتي في الأبرشية البطريركية نيابة صربا 2022
معد ومقدم عدة برامج كنسية ولاهوتية على شاشة Télé Lumière وNour Sat
ترجمة وتعليق لعدة إحتفالات فاتيكانية على شاشة Télé Lumière - Télé Liban - Future - LBC - MTV
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