الأب إدمون رزق رئيسًا عامًا للرهبانية المارونية المريمية

الأب إدمون رزق رئيسًا عامًا للرهبانية المارونية المريمية



والأب إدمون رزق من مواليد رعشين 1/3/1976، دخل طالبية الرهبانية في 10/10/1988 في دير مار ضوميط فيطرون، ودخل الإبتداء في 6/11/1994 في دير مار سركيس وباخوس عشقوت، أبرز نذوره المؤقتة في 28/9/1996 في الدير عينه وأبرز نذوره المؤبدة في 16/12/2000 في دير مار أنطونيوس الكبير - روما، سيم كاهنًا في 20/7/2002 في دير مار ضوميط - فيطرون. إنتخبت الرهبانية المارونية المريمية في جلستها الإنتخابية المنعقدة اليوم الأب إدمون رزق النائب العام السابق رئيسًا عامًا للرهبانية المارونية المريمية، كما تم انتخاب الأباتي بيار نجم نائبًا عامًا ومدبرًا أول، والأب جهاد يونس مدبرًا ثانيًا، والأب جان مارون الهاشم مدبرًا ثالثًا، والأب سمير غصوب مدبرًا رابعًا.والأب إدمون رزق من مواليد رعشين 1/3/1976، دخل طالبية الرهبانية في 10/10/1988 في دير مار ضوميط فيطرون، ودخل الإبتداء في 6/11/1994 في دير مار سركيس وباخوس عشقوت، أبرز نذوره المؤقتة في 28/9/1996 في الدير عينه وأبرز نذوره المؤبدة في 16/12/2000 في دير مار أنطونيوس الكبير - روما، سيم كاهنًا في 20/7/2002 في دير مار ضوميط - فيطرون.

تابع دراسته الفلسفية واللاهوتية في جامعة الروح القدس الكسليك وفي جامعة مار يوحنا اللاتران الحبرية في روما، حائز على ديبلوم في الماريولوجي في جامعة الماريانوم في روما سنة 2003، وتابع تخصصه في اللاهوت الكتابي في جامعة الغريغوريانا في روما سنة 2005، دراسات عليا في اللاهوت DEA في كلية اللاهوت الحبرية الكسليك سنة 2011، إجازة في الحق القانوني الشرقي في جامعة الحكمة سنة 2016، طالب دكتوراه في جامعة مار يوحنا اللاتران الحبرية بعنوان L’Aspect juridique spirituel de l’association - confrérie appellée Congrégation Mariale au Liban

شغل الوظائف التالية في الرهبانية:

معاون الوكيل العام 2005-2011

وكيل دير مار يوسف دير شمرا 2005-2008

رئيس دير مار يوسف ونائب معاون خوري رعايا زوق مصبح 2008-2011

خوري رعايا زوق مصبح 2011-2017

رئيس دير مار بطرس وبولس - كريم التين وخوري رعية التجلي 2017-2021

نائب عام من سنة 2021

خوري رعية مار شربل وما أنطونيوس 2022

مرشد الشبيبة الطالبة المسيحية فريق سيدة اللويزة من سنة 1996 إلى سنة 1999

معاون في راديو الفاتيكان القسم العربي 2002-2003

مرشد الكشاف اللبناني فريق سيدة اللويزة 2005-2011

مرشد دليلات لبنان فريق سيدة اللويزة 2005-2011

عضو في لجنة الدعوات في الأبرشية البطريركية نيابة صربا 2008-2011

المرشد الإقليمي لرابطة الأخويات الأم في نيابة صربا 2015-2018

مرشد عام رابطة الأخويات في لبنان 2016

عضو في اللجنة البطريركية "الميثاق التربوي الوطني الشامل، شرعة الأجيال اللبنانية الجديدة"

منسق قطاع الجبل في أبرشية أنطلياس المارونية 2017-2021

منسّق قطاع الساحل في الأبرشية البطريركية نيابة صربا 2015

عضو في المجلس الكهنوتي في الأبرشية البطريركية نيابة صربا 2022

معد ومقدم عدة برامج كنسية ولاهوتية على شاشة Télé Lumière وNour Sat

ترجمة وتعليق لعدة إحتفالات فاتيكانية على شاشة Télé Lumière - Télé Liban - Future - LBC - MTV