الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
علي رضا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سليمان فرنجيه استقبل سفير قطر في زيارة وداعية
أخبار لبنان
2023-07-21 | 10:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
سليمان فرنجيه استقبل سفير قطر في زيارة وداعية
استقبل رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي، السفير القطري إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان.
وحضر اللقاء أنطوان مرعب، وتمت مناقشة مجمل التطورات على الساحة اللبنانية، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
فرنجيه
استقبل
زيارة
وداعية
التالي
جولة جديدة انطلقت: ضغوطات سياسية واقتصادية وجوزيف عون الخيار الاول (الاخبار)
نصرالله يُطالب بطرد السفير السويدي ويدعو لـ"نصرة المصحف" غداً
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-07-14
شقير يستقبل سفير قطر في زيارة وداعية ويقدم له ميدالية الهيئات الاقتصادية تقديراً لجهوده
أخبار لبنان
2023-07-14
شقير يستقبل سفير قطر في زيارة وداعية ويقدم له ميدالية الهيئات الاقتصادية تقديراً لجهوده
0
أخبار لبنان
2023-07-17
الخطيب استقبل السفير القطري... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
2023-07-17
الخطيب استقبل السفير القطري... وهذا ما جرى بحثه
0
أخبار سياسية
2023-07-10
دريان استقبل قائد الجيش واللواء عثمان وسفير الجزائر: لولا وعي وحكمة ومسؤولية المؤسسات العسكرية وقياداتها لدخل البلد في آتون الفتن الداخلية
أخبار سياسية
2023-07-10
دريان استقبل قائد الجيش واللواء عثمان وسفير الجزائر: لولا وعي وحكمة ومسؤولية المؤسسات العسكرية وقياداتها لدخل البلد في آتون الفتن الداخلية
0
أخبار لبنان
2023-07-06
بري عرض مع السفير الإيراني الأوضاع العامة واستقبل بو صعب
أخبار لبنان
2023-07-06
بري عرض مع السفير الإيراني الأوضاع العامة واستقبل بو صعب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بيوت الشباب سفر أكثر بكلفة أقل…
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بيوت الشباب سفر أكثر بكلفة أقل…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
في أقل من شهر... 5 حوادث ضحيتها أطفال وآخرها محاولة إغتصاب
تقارير نشرة الاخبار
13:28
في أقل من شهر... 5 حوادث ضحيتها أطفال وآخرها محاولة إغتصاب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
لماذا لا تدفع آلاف الوحدات السكنية في مخيمات فلسطينية فواتير الكهرباء؟
تقارير نشرة الاخبار
13:25
لماذا لا تدفع آلاف الوحدات السكنية في مخيمات فلسطينية فواتير الكهرباء؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
العراق يواصل دعم لبنان بالمحروقات لصالح الكهرباء
تقارير نشرة الاخبار
13:23
العراق يواصل دعم لبنان بالمحروقات لصالح الكهرباء
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:56
زيارة هوكشتاين الى اسرائيل مرتبطة ببدء مسار ترسيم الحدود البرية مع لبنان؟ (الانباء الكويتية)
صحف اليوم
00:56
زيارة هوكشتاين الى اسرائيل مرتبطة ببدء مسار ترسيم الحدود البرية مع لبنان؟ (الانباء الكويتية)
0
صحف اليوم
00:29
أيوب لـ"نداء الوطن": نواب الحاكم يطلبون من مجلس النواب القيام بدور الحكومة
صحف اليوم
00:29
أيوب لـ"نداء الوطن": نواب الحاكم يطلبون من مجلس النواب القيام بدور الحكومة
0
منوعات
2023-07-10
للمرة الأولى... متحوّلة جنسياً تُتوج "ملكة جمال هولندا"! (فيديو)
منوعات
2023-07-10
للمرة الأولى... متحوّلة جنسياً تُتوج "ملكة جمال هولندا"! (فيديو)
0
آخر الأخبار
03:22
فراس حمدان للـLBCI: نطلب من الشعب اللبناني أن يتصدى لقرار التمديد لحاكم مصرف لبنان لأنه من غير المنطقي اليوم أن يتم التمديد لحاكم صادر بحقه مذكّرة انتربول وملاحق أمام القضاء الداخلي
آخر الأخبار
03:22
فراس حمدان للـLBCI: نطلب من الشعب اللبناني أن يتصدى لقرار التمديد لحاكم مصرف لبنان لأنه من غير المنطقي اليوم أن يتم التمديد لحاكم صادر بحقه مذكّرة انتربول وملاحق أمام القضاء الداخلي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بيوت الشباب سفر أكثر بكلفة أقل…
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بيوت الشباب سفر أكثر بكلفة أقل…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
في أقل من شهر... 5 حوادث ضحيتها أطفال وآخرها محاولة إغتصاب
تقارير نشرة الاخبار
13:28
في أقل من شهر... 5 حوادث ضحيتها أطفال وآخرها محاولة إغتصاب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
لماذا لا تدفع آلاف الوحدات السكنية في مخيمات فلسطينية فواتير الكهرباء؟
تقارير نشرة الاخبار
13:25
لماذا لا تدفع آلاف الوحدات السكنية في مخيمات فلسطينية فواتير الكهرباء؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
العراق يواصل دعم لبنان بالمحروقات لصالح الكهرباء
تقارير نشرة الاخبار
13:23
العراق يواصل دعم لبنان بالمحروقات لصالح الكهرباء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
بعد تدنيس المصحف... حزب الله يحشد وسفارة السويد في بيروت تحتاط
تقارير نشرة الاخبار
13:21
بعد تدنيس المصحف... حزب الله يحشد وسفارة السويد في بيروت تحتاط
0
أخبار دولية
13:18
قضية إهانة المقدسات بين الإدانة وتحرك الشارع
أخبار دولية
13:18
قضية إهانة المقدسات بين الإدانة وتحرك الشارع
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:16
مقدمة النشرة المسائية 21-07-2023
مقدمة نشرة الاخبار
13:16
مقدمة النشرة المسائية 21-07-2023
0
تقارير نشرة الاخبار
07:57
كيف توزعت المواقف المنددة بتدنيسِ القرآن في ستوكهولم بين العواصمِ العربية والاقليمية؟
تقارير نشرة الاخبار
07:57
كيف توزعت المواقف المنددة بتدنيسِ القرآن في ستوكهولم بين العواصمِ العربية والاقليمية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:53
تدنيسِ القرآن الكريم في ستوكهولم: وقفات داخلية احتجاجية بعد انتهاء صلاة الجمعة
تقارير نشرة الاخبار
07:53
تدنيسِ القرآن الكريم في ستوكهولم: وقفات داخلية احتجاجية بعد انتهاء صلاة الجمعة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
10:02
"بكّرتي الرحيل حبيبتي"... فاليري روميو لحود في ذمة الله
فنّ
10:02
"بكّرتي الرحيل حبيبتي"... فاليري روميو لحود في ذمة الله
2
اقتصاد
02:08
ارتفاع إضافي بأسعار المحروقات
اقتصاد
02:08
ارتفاع إضافي بأسعار المحروقات
3
فنّ
05:42
بعدما كثرت الشائعات.. هذا سبب وفاة شقيق كارين سلامة!
فنّ
05:42
بعدما كثرت الشائعات.. هذا سبب وفاة شقيق كارين سلامة!
4
فنّ
05:20
جويل حاتم تدافع عن نادين الراسي: "أنا سرّبت التسجيلات ويجوا القبضايات يقتلوني"
فنّ
05:20
جويل حاتم تدافع عن نادين الراسي: "أنا سرّبت التسجيلات ويجوا القبضايات يقتلوني"
5
منوعات
05:13
انفجار غامض يؤدي إلى تطاير شارع بأكمله... وفيديو يوثق اللحظات الصادمة! (فيديو)
منوعات
05:13
انفجار غامض يؤدي إلى تطاير شارع بأكمله... وفيديو يوثق اللحظات الصادمة! (فيديو)
6
منوعات
02:21
الشيف التركي بوراك يقاضي والده... والسبب صادم! (فيديو)
منوعات
02:21
الشيف التركي بوراك يقاضي والده... والسبب صادم! (فيديو)
7
فنّ
05:39
جوانا ملاح تفاجئ الجمهور بعد غياب.. هل تذكرون نجمة التسعينيات الشهيرة؟ (فيديو)
فنّ
05:39
جوانا ملاح تفاجئ الجمهور بعد غياب.. هل تذكرون نجمة التسعينيات الشهيرة؟ (فيديو)
8
خبر عاجل
09:10
توقيع اتفاقَي تفاهم مع العراق تتعلّقان بتزويد لبنان بزيت الوقود والنفط الخام
خبر عاجل
09:10
توقيع اتفاقَي تفاهم مع العراق تتعلّقان بتزويد لبنان بزيت الوقود والنفط الخام
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More