توقيع إتفاقية لتأسيس مقر المركز الدولي للدراسات الزراعية العليا لدول حوض البحر المتوسط

في الأمن الغذائي، وقّع وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن الاتفاقية الاطارية للتعاون الإنمائي لتأسيس مقر المركز الدولي للدراسات الزراعية العليا لدول حوض البحر المتوسط "سيام باري"،مع المدير العام للمركز بحضور سفيرة إيطاليا في لبنان.



وتهدف الاتفاقية الى تأسيس مقر للمنظمة في لبنان من اجل تعزيز الشراكة وتطوير برامج التعاون و تبادل الخبرات.



كما تم توقيع اتفاقية بين الحكومة الايطالية, ممثلةً بسفيرة ايطاليا في لبنان والمركز، لتنفيذ مشروع في لبنان بالتعاون مع وزارة الزراعة لدعم انتاج بِذارٍ موثّقة ذات جودة ونوعية وقيمة غذائية عالية.