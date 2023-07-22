قاووق: لجماعة التحدي والمواجهة..هل تراجعتم عن قراركم بتعطيل نصاب الجلسات إذا كان سينتخب فيها فرنجية؟

شدد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق على أن "مسار الانهيار متواصل والأزمات الداخلية تتراكم وتتفاقم ولم تعد تطاق، والجميع يعلم أن لا حل إلاّ بالتوافق الوطني".





وأشار خلال المجلس العاشورائي الذي يقيمه "حزب الله" في باحة مجمع أهل البيت في بنت جبيل، إلى أن "الفريق الآخر يرفض التوافق لأنهم لا يمتلكون مشروعا توافقيا، ولأنهم أسرى أوهام المواجهة والصدام".



وقال: "عمق المشكلة اليوم يكمن في أن الفريق الآخر يريد المواجهة والصدام ويخطط ويعمل على المواجهة والصدام، ومن يرفض التوافق، عليه أن يتّهم نفسه، ومن الطبيعي أن يتهمه الآخرون بالعرقلة".





وسأل: "لجماعة التحدي والمواجهة، هل تراجعتم عن قراركم بتعطيل نصاب الجلسات إذا كان سينتخب فيها الوزير سليمان فرنجية؟ من حق اللبنانيين أن يسمعوا جوابكم".



واعتبر أن "التحرك الخارجي ينجح إذا كان يدا للمساعدة ولم يصبح جزءا من الانقسامات". ورأى أن "التحريض والتضليل لا يغير المعادلات، وعلى البعض ألا يضيعوا الوقت ويهدروا الفرص، بل أن يتعلّموا من التجارب الماضية ولا يجربوا المجرب".





وقال "معالجة أزمة النازحين تبدأ من تحرير بعض المسؤولين الرسميين من عقدة استرضاء أميركا".



