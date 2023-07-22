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باسيل: إذا كان لا أحد من نواب الحاكم يريد أو يقدر أن يتحمّل المسؤولية فمن حق القضاء أن يعيّن حارسًا قضائيًا

باسيل: إذا كان لا أحد من نواب الحاكم يريد أو يقدر أن يتحمّل المسؤولية فمن حق القضاء أن يعيّن حارسًا قضائيًا



دعا رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، إلى "عدم الاستمرار بسياسات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نفسها"، محذّرًا "أيّ أحد يريد الاستمرار فيها، خصوصاً نوّاب الحاكم، من تحمّلهم المسؤوليّة وملاحقتهم قانونيًّا، في حال اعتماد السّياسات غير القانونيّة نفسها. وفي حال خوفهم، فليتنحّوا أو ليتحمّل المسؤوليّة من هو منهم قادر على المواجهة واعتماد سياسة الإصلاح".



وأشار في كلمة له خلال المخيّم الشّبابي لتلاميذ المدارس في بشتودار- البترون، إلى أنّه "إذا كان لا أحد من نوّاب الحاكم يريد أو يقدر أن يتحمّل المسؤوليّة، فمن حقّ القضاء أن يعيّن حارسًا قضائيًّا".