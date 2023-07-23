آلان عون للـLBCI: هناك سلّة متكاملة مرتبطة بالمرحلة المقبلة وإذا تم الإتفاق عليها تسهل عملية الإتفاق على إسم

رأى النائب الان عون أن "لبنان أمام فراغ من دون أفق واضح لنهايته، وحكمًا سنواجه فراغات متعددة ولا يمكننا القول متى ينتهي هذا الفراغ على المدى المنظور".



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI "هناك سلّة متكاملة مرتبطة بالمرحلة المقبلة، كما أن هناك مطالب وإذا تم الإتفاق على هذه السلة فتسهل عملية الإتفاق على إسم لرئاسة الجمهورية".



وأضاف " ازعور كان محاولة ولم تحصل على النتيجة المطلوبة واليوم نبحث عن خيار آخر".



