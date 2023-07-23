الراعي: هوية لبنان ورسالته مهددتان بالتشويه والإنهيار

الراعي: هوية لبنان ورسالته مهددتان بالتشويه والإنهيار



شدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظة قداس الأحد على أن "هوية لبنان ورسالته مهددتان بالتشويه والإنهيار بسبب عدم الإلتزام بمضمون الدستور وعدم تطبيق الطائف نصًا وروحًا."



وأشار إلى أن "مطالبتنا بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم هي لكي يحافظوا هم على هويتهم ورسالتهم في وطنهم من جهة ولكي لا يكونوا سببًا في تشويه هوية لبنان ورسالته من جهة أخرى."



وشكر "لجنة الدول الخمس على حمل هم لبنان ومستقبله أكثر من السلطات اللبنانية المستمرة بالهدم."



وفي سياق آخر، لفت إلى أننا "سنطالب بدعم موازنة الجامعة اللبنانية التي تدنت بشكل خطير."