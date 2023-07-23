قاووق: الاستقواء بالأجنبي يعرقل الحل الرئاسي ولسنا ممن يخضع للضغوط

اعتبر عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق في كلمة ألقاها في المجلس العاشورائي الذي أقامه "حزب الله" في بلدة الخرايب، الى أنه "عندما نتحدث عن المقاومة نتحدث عن أمجاد لبنان وصورته المشرقة"، مشيرًا الى ان "لبنان يدفع ضريبة وأثمان أوهام جماعة التحدي والمواجهة، وهم من أدخلوا البلد في متاهة وكذلك الإستحقاق الرئاسي في نفق لا نعرف متى ينتهي".



وقال: "عندما فشلوا واكتشفوا خطأ حساباتهم عملوا على تعويض فشلهم وأخطائهم عبر الإستقواء بالخارج ويعملون اليوم على استجلاب قرارات دولية وعقوبات تجاه فريقنا"، مضيفا "الإستقواء بالأجنبي يعقد ويعرقل الحل الرئاسي ولا ينفع هؤلاء بشيء لأننا لسنا نحن من يخضع أمام الضغوط والعقوبات".



وأضاف: "نحن صمدنا في حرب تموز وانتصرنا ولم نخضع، ونتساءل هل سنخضع أمام أوهام وعقوبات؟ هؤلاء مغلطين بالعنوان وهم من يتحملون مسؤولية إطالة أمد الأزمة والقادم من الأزمات".



وختم: "ما حصل من إساءة متكررة للقرآن الكريم يكشف حجم التضليل والنفاق والدجل الغربي وحجم الإساءة المتعمدة للأمة الإسلامية".