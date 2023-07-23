عودة: حان الوقت لإعادة إدخال مفاهيم إلى سلوك السياسيين كإحترام الدستور والشفافية والصدق والمحاسبة

عودة: حان الوقت لإعادة إدخال مفاهيم إلى سلوك السياسيين كإحترام الدستور والشفافية والصدق والمحاسبة





ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة خدمة القداس في كاتدرائية القديس جاورجيوس في بيروت.



وفي عظته، إعتبر عودة أن "زعماء هذا البلد يشبهون الفريسيين، فهم لا يريدون خلاص البلد والشعب، ولا يتزحزحون من درب الذين يشاؤون العمل من أجل الإصلاح وانتهاء الأزمات والوصول إلى دولة مؤسسات لا فساد فيها ولا محسوبيات ولا استقواء، دولة جيشها واحد، وحدودها واضحة، وقضاءها عادل، ورزقها للخير العام، لا للجيوب الخاصة."



وقال: "يتوقفون عند شغور مركز ويقيمون الأرض وما فيها من أجل ملئه ويتناسون أن المشكلة في شغور المركز الأول، أي في غياب الرأس، وأن كل المراكز تملأ وعجلة الدولة تدور عند انتخاب رئيس وتشكيل حكومة تجري الإصلاحات اللازمة."



ورأى أنه "حان الوقت لإعادة إدخال مفاهيم إلى سلوك السياسيين كإحترام الدستور وتطبيق القوانين والنزاهة والشفافية والصدق والقيام بالواجب والمحاسبة، مفاهيم ضاعت لكنها ضرورية لإنتظام الحياة العامة".