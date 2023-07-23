الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Take Me Out نقشت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
فضل الله: البلد لا يحتمل أي تلاعب بعملته الوطنية والرئيس يصنع في لبنان
أخبار لبنان
2023-07-23 | 05:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
فضل الله: البلد لا يحتمل أي تلاعب بعملته الوطنية والرئيس يصنع في لبنان
2
min
فضل الله: البلد لا يحتمل أي تلاعب بعملته الوطنية والرئيس يصنع في لبنان
فضل الله: البلد لا يحتمل أي تلاعب بعملته الوطنية والرئيس يصنع في لبنان
أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أن "البلد لا يحتمل أي تلاعب جديد بسعر عملته الوطنية، فهناك قلق عند اللبنانيين، وهناك مسؤولية مباشرة تقع على عاتق الحكومة الحالية، وهي معنية باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لحماية سلامة النقد، ومنع أي محاولة تلاعب بسعر الصرف لأي سبب ومن أي أحد كان سواء كان جهة رسمية أو غير رسمية، لا سيما وأن البلد له فترة مستقر على سعر محدد، وبدأنا نرى تهويلًا على الناس ومحاولات ضرب الطمأنينة القليلة التي شعروا بها في الفترة الماضية".
وقال: "صحيح أن المعالجات للأزمات القائمة تحتاج إلى مؤسسات الدولة ورئيس للجمهورية وحكومة كاملة الصلاحيات، ولكن اليوم لدينا وضع، فهناك حكومة تصريف أعمال، وهناك مجلس نيابي ومؤسسات، ونحن من داخل هذه المؤسسات نعمل بكل الإمكانات المتوافرة من أجل التخفيف من الأزمة الحالية، لأن العلاج يحتاج إلى مؤسسات كاملة الصلاحيات".
وأشار خلال المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه حزب الله في باحة مجمع أهل البيت في مدينة بنت جبيل إلى أن "هناك كثيرين في لبنان يبنون مواقفهم التي تتعلق بالرئاسة، على ذبذبات خارجية وإشارات ومواقف من هنا وهناك، ونحن لم نمانع بأي مساعدة غير مشروطة من الخارج سواء على المستوى المالي أو الإقتصادي أو السياسي، والموفدون يسمعون منا مباشرة موقفنا في ما يتعلق بالإستحقاقات الداخلية التي نريدها أن تكون إستحقاقات وطنية وبإرادة محلية، لأنه لا أحد بالخارج يستطيع أن يفرض خياراته الرئاسية على اللبنانيين مهما كانت المواقف والبيانات والتسميات والرغبات والأمنيات، ففي النهاية هناك مجلس نيابي يمثل غالبية اللبنانيين، وهناك كتل نيابية وتركيبة في المجلس هي التي تأتي برئيس للجمهورية، أما إذا أراد الخارج أن يساعد على نوع من التلاقي بين اللبنانيين من دون شروط وإملاءات وفرض، فلا مانع لدينا، ولكن القاعدة الأساسية إرادة اللبنانيين هي من تنجز الإستحقاقات".
وأوضح أنه "عندما نتحدث عن الدولة في كل نقاشاتنا ومواقفنا، نؤكد أهمية وحدة الدولة ومؤسساتها، لأن هناك جهات وقوى وكتلًا في خطابها المعلن أو المضمر أو في أدائها، تريد الفدرلة والتجزأة والتقسيم، وهذا لن يكون في لبنان، ونحن متمسكون بوحدة الدولة ودستورها ومؤسساتها، وبأن تكون دولة واحدة تحكم جميع أبنائها".
وختم فضل الله بالقول: "إننا نحتاج إلى مؤسسات دولة تستطيع أن تقف على أقدامها وتواجه، ولا تخضع للسفارات ولا للتهديدات، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، ولذلك فإن موضوع الإسم المتعلق برئيس الجمهورية له أولوية، ومن هنا نقول في كل نقاشاتنا بأننا نريد رئيسًا يشكل ضمانة لكل اللبنانيين، ونحن جزء أساسي من الشعب".
أخبار لبنان
كتلة الوفاء للمقاومة
حسن فضل الله
التالي
أحمد قبلان: لن نمرر صفقة رئاسية تنتقص من السيادة الوطنية
قاووق: الاستقواء بالأجنبي يعرقل الحل الرئاسي ولسنا ممن يخضع للضغوط
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-06-14
حسن فضل الله: يدنا ممدودة للحوار والرئيس لا ينتج الا بالتوافق ونحن لا نفرض على الاخرين ولا هم يفرضون علينا
آخر الأخبار
2023-06-14
حسن فضل الله: يدنا ممدودة للحوار والرئيس لا ينتج الا بالتوافق ونحن لا نفرض على الاخرين ولا هم يفرضون علينا
0
آخر الأخبار
2023-06-14
النائب حسن فضل الله: أمامنا مرشحان الاول هو من ندعمه يحمل رؤية واضحة ويطمئن شريحة من اللبنانيين وسنصوّت له والمرشح الاخر اتفقوا عليه من هم في السلطة حتى الان واعتقد ان ما من شيء يجمعهم سوى الغاء اسم فرنجية ولا يملكون برنامجًا اصلاحيًا
آخر الأخبار
2023-06-14
النائب حسن فضل الله: أمامنا مرشحان الاول هو من ندعمه يحمل رؤية واضحة ويطمئن شريحة من اللبنانيين وسنصوّت له والمرشح الاخر اتفقوا عليه من هم في السلطة حتى الان واعتقد ان ما من شيء يجمعهم سوى الغاء اسم فرنجية ولا يملكون برنامجًا اصلاحيًا
0
أخبار لبنان
2023-06-04
حسن فضل الله: مرشح التحدي والمواجهة لن يصل إلى بعبدا أيا يكن اسمه
أخبار لبنان
2023-06-04
حسن فضل الله: مرشح التحدي والمواجهة لن يصل إلى بعبدا أيا يكن اسمه
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر كاذب
10:09
دمج التلامذة والمعلمين السوريين باللبنانيين ودفع الرواتب بالدولار... ما صحتها؟
خبر كاذب
10:09
دمج التلامذة والمعلمين السوريين باللبنانيين ودفع الرواتب بالدولار... ما صحتها؟
0
أخبار لبنان
07:52
ميشال عون شدّد على اهمية محاربة الفساد من بلدة بشتودار- البترون
أخبار لبنان
07:52
ميشال عون شدّد على اهمية محاربة الفساد من بلدة بشتودار- البترون
0
أخبار لبنان
07:14
هاشم: لإيلاء القضايا الحياتية اليومية اهتماما جديا
أخبار لبنان
07:14
هاشم: لإيلاء القضايا الحياتية اليومية اهتماما جديا
0
أخبار لبنان
06:43
علي حسن خليل: لا يتوهمن أحد أن باستطاعة الخارج فرض إرادته لانتخاب رئيس
أخبار لبنان
06:43
علي حسن خليل: لا يتوهمن أحد أن باستطاعة الخارج فرض إرادته لانتخاب رئيس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
07:14
ورد الخال كما لم تروها من قبل... "لوك" جديد على الدراجة النارية! (فيديو)
فنّ
07:14
ورد الخال كما لم تروها من قبل... "لوك" جديد على الدراجة النارية! (فيديو)
0
منوعات
10:01
بعد تغيّبها عن المدرسة... العثور على طفلة مُكبّلة اليدين وحافية القدمين نتيجة عملية خطف في وضح النهار!
منوعات
10:01
بعد تغيّبها عن المدرسة... العثور على طفلة مُكبّلة اليدين وحافية القدمين نتيجة عملية خطف في وضح النهار!
0
أخبار سياسية
2023-06-04
جنبلاط يلتقي عرب ٤٨ في قبرص: لتعزيز التواصل على قاعدة التراث الوطني العربي الإسلامي
أخبار سياسية
2023-06-04
جنبلاط يلتقي عرب ٤٨ في قبرص: لتعزيز التواصل على قاعدة التراث الوطني العربي الإسلامي
0
منوعات
12:34
أب يصدم بمواد التربية الجنسية التي تعطى لابنته... حاول سحبها من الفصل وهذا ما حصل!
منوعات
12:34
أب يصدم بمواد التربية الجنسية التي تعطى لابنته... حاول سحبها من الفصل وهذا ما حصل!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:52
ميشال عون شدّد على اهمية محاربة الفساد من بلدة بشتودار- البترون
أخبار لبنان
07:52
ميشال عون شدّد على اهمية محاربة الفساد من بلدة بشتودار- البترون
0
أخبار لبنان
06:43
علي حسن خليل: لا يتوهمن أحد أن باستطاعة الخارج فرض إرادته لانتخاب رئيس
أخبار لبنان
06:43
علي حسن خليل: لا يتوهمن أحد أن باستطاعة الخارج فرض إرادته لانتخاب رئيس
0
أخبار لبنان
05:26
فضل الله: البلد لا يحتمل أي تلاعب بعملته الوطنية والرئيس يصنع في لبنان
أخبار لبنان
05:26
فضل الله: البلد لا يحتمل أي تلاعب بعملته الوطنية والرئيس يصنع في لبنان
0
أخبار لبنان
04:38
الراعي: هوية لبنان ورسالته مهددتان بالتشويه والإنهيار
أخبار لبنان
04:38
الراعي: هوية لبنان ورسالته مهددتان بالتشويه والإنهيار
0
أخبار لبنان
04:16
الشامي للـLBCI: موضوع التمديد لحاكم مصرف لبنان غير مطروح
أخبار لبنان
04:16
الشامي للـLBCI: موضوع التمديد لحاكم مصرف لبنان غير مطروح
0
أخبار لبنان
16:32
باسيل: إذا كان لا أحد من نواب الحاكم يريد أو يقدر أن يتحمّل المسؤولية فمن حق القضاء أن يعيّن حارسًا قضائيًا
أخبار لبنان
16:32
باسيل: إذا كان لا أحد من نواب الحاكم يريد أو يقدر أن يتحمّل المسؤولية فمن حق القضاء أن يعيّن حارسًا قضائيًا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
لبنان يستضيف دورتين للتنس في برمانا
تقارير نشرة الاخبار
14:08
لبنان يستضيف دورتين للتنس في برمانا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
مبابي يرفض عقد المليار يورو
تقارير نشرة الاخبار
14:05
مبابي يرفض عقد المليار يورو
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
مضيق هرمز.. بين ايران وأميركا
تقارير نشرة الاخبار
13:52
مضيق هرمز.. بين ايران وأميركا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:32
مأساة لبنانية جديدة.. دوري وفيفيان سافرا إلى أنطاليا للسياحة فتوفيا في حريق
تقارير نشرة الاخبار
13:32
مأساة لبنانية جديدة.. دوري وفيفيان سافرا إلى أنطاليا للسياحة فتوفيا في حريق
2
تقارير نشرة الاخبار
14:05
مبابي يرفض عقد المليار يورو
تقارير نشرة الاخبار
14:05
مبابي يرفض عقد المليار يورو
3
منوعات
12:34
أب يصدم بمواد التربية الجنسية التي تعطى لابنته... حاول سحبها من الفصل وهذا ما حصل!
منوعات
12:34
أب يصدم بمواد التربية الجنسية التي تعطى لابنته... حاول سحبها من الفصل وهذا ما حصل!
4
منوعات
11:15
بعد أزمته الأخيرة مع والده... الشيف بوراك بملامح "حزينة" في أحدث ظهور له! (فيديو)
منوعات
11:15
بعد أزمته الأخيرة مع والده... الشيف بوراك بملامح "حزينة" في أحدث ظهور له! (فيديو)
5
حال الطقس
01:10
الحرارة الى ارتفاع اضافيّ..اليكم طقس مطلع الأسبوع
حال الطقس
01:10
الحرارة الى ارتفاع اضافيّ..اليكم طقس مطلع الأسبوع
6
خبر كاذب
10:37
فندق أم زنزانة انفرادية في السويد؟
خبر كاذب
10:37
فندق أم زنزانة انفرادية في السويد؟
7
أخبار لبنان
16:32
باسيل: إذا كان لا أحد من نواب الحاكم يريد أو يقدر أن يتحمّل المسؤولية فمن حق القضاء أن يعيّن حارسًا قضائيًا
أخبار لبنان
16:32
باسيل: إذا كان لا أحد من نواب الحاكم يريد أو يقدر أن يتحمّل المسؤولية فمن حق القضاء أن يعيّن حارسًا قضائيًا
8
تقارير نشرة الاخبار
13:31
جمعية متهمة ببيع الأطفال وإجبار الفتيات القاصرات على السهر وشرب الكحول
تقارير نشرة الاخبار
13:31
جمعية متهمة ببيع الأطفال وإجبار الفتيات القاصرات على السهر وشرب الكحول
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More