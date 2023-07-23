دعموش: الولايات المتحدة لن تستطيع أن تمرر مشروعها في لبنان

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش أن "كل المحاولات الأميركية التي جرت حتى الآن لاستهداف المقاومة فشلت وكل المحاولات التي جرت لإبعاد شبابنا وأجيالنا المؤمنة والمتدينة عن المقاومة فشلت ولن تؤدي إلى أي نتيجة".وقال: "اليوم أجيال المقاومة التي هزمتهم في كل المراحل السابقة وفي كل المواقف وأفشلت خطتهم لن تمكنهم من تقسيم هذا البلد أو النيل من وحدته أو ضرب إستقراره أو ضرب وحدته الوطنية".وأضاف: "لا تقسيم ولا فدرالية ولا كل هذه العناوين يمكن أن تمر على الإطلاق طالما أن هذا الجيل والأجيال المقبلة تملك الإيمان والوعي والبصيرة وطالما أنها تملك الإرادة والعزم وطالما أنها تملك ثقافة وقِيم أبي عبد الله الحسين فلن يستطيعوا تحقيق أهدافهم الخبيثة ولن يستطيعوا ضرب اللبنانيين ببعضهم".وأكد أن "الولايات المتحدة الأميركية لن تستطيع أن تمرر مشروعها في لبنان لأننا طالما نحن هنا ونملك هذا المستوى من الوعي والبصيرة ونتحمل مسؤولياتنا وواجباتنا الوطنية فلن يستطيع هؤلاء أن ينالوا منا عبر حصار أو عقوبات أو ضغوط معيشية وإقتصادية ومالية".وأشار إلى أنهم "مارسوا علينا كل الضغوط خلال كل هذه السنوات الماضية لكنهم لم يصلوا إلى نتيجة ولن يستطيعوا أن يبعدونا عن مسؤولياتنا".وختم دعموش مشددًا على أنهم "لن يتمكنوا من الوصول لأي نتيجة يريدونها إن شاء الله في المستقبل، طالما نحن وإياكم نملك هذه الروحية الجهادية ونلتزم ونتمسك بهذا الخيار الذي هو عنصر أساسي من عناصر قوتنا وثباتنا في بلدنا."