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رعد: هناك عناد نلمسه عند خصومنا السياسيين ونرى ان عنادهم لن يوصل إلى نتيجة
أخبار لبنان
2023-07-23 | 06:39
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رعد: هناك عناد نلمسه عند خصومنا السياسيين ونرى ان عنادهم لن يوصل إلى نتيجة
أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد على أنه :"عندما ثبتت مقاومتنا بوجه العدو الإسرائيلي تغيير وضع العدو الإسرائيلي بشكل كبير وجذري، العدو الإسرائيلي لا يجرؤ الآن أن يتقدم خطوة ويزيل خيمة وضعتها المقاومة في مزارع شبعا في أرضنا اللبنانية حتى لا تنشأ حرب بينه وبين المقاومة، العدو الذي نراه اليوم أين هو تفوقه الذي كان يتبجح به فيما مضى، أين هي قوته وتماسكه، أزمته الداخلية تظهر انقسامات لا تعد ولا تحصى، العدو الإسرائيلي ينكفئ ويتداعى ويتردى وهو يحسب أنه لن يستطيع أن يكمل سن الثمانين".
كلام رعد جاء خلال المجلس العاشورائي الذي ينظمه حزب الله في بلدة لبايا بحضور حشد من فاعليات وأهالي البلدة.
وفي الشأن الرئاسي قال رعد :" صحيح أنه لدينا فراغ رئاسي نريد أن نملؤه لكن نريد أن نملؤه بالرجل المناسب الذي يحفظ المقاومة وعلى الأقل لا يطعنها في ظهرها"، مضيفًا :" كنا نقول لشركائنا في الوطن تعالوا لنتوافق ونتفاهم كانوا يديرون لنا ظهورهم ويصمون آذانهم، والآن لن نقول لهم أي شي، فحينما يريدون أن يحلوا مشكلة الإستحقاق الرئاسي نحن حاضرون ولا نقفل الباب، ومن الآن لن ندعوهم إلى حوار ولا إلى تفاهم، ولا يستقوي أحد بالأجنبي ضد مصلحة بلده، لأنه سيكون هو الخاسر الأول، الأجنبي لا يخدم مصالح أحد على الإطلاق، ليس لديه صديق على الإطلاق، إما أن تكون مستخدما لدى الأجنبي يديرك كيف يشاء ولمصلحته وإما لا ينتصر لك ولا لحقك، نحن نعول على تفاهمنا الوطني الداخلي، وإذا ما جاء أحد يعرض مساعدة يعزز تفاهمنا فأهلا وسهلا، ولكن لا نراهن على ما يصنعه غيرنا دون أن نبادر نحن إلى صناعة ما يحقق مصالحنا".
وتابع" الان هناك عناد نلمسه من خصومنا السياسيين في لبنان لكن نرى أن عنادهم لن يوصل إلى نتيجة، والممر الإلزامي حتى نصل إلى ملئ الشواغر وخصوصا في مقعد رئاسة الجمهورية هو التفاهم، وسقفنا ليس عال كثيرا بالتفاهم لأننا لا نطلب تعديل نظام ولا تعديل بوثيقة الوفاق الوطني، والطائف الذي أنتم قبلتوه وبدأتم بتطبيقه منذ 1990 وحتى الآن والذي خربتم البلد بسبب سوء تطبيقكم لهذا الإتفاق، نحن لم نكن جزءا من هذا الإتفاق لكن كنا نسير معكم على أساس أنه محل توافق أكثرية اللبنانيين، فلا غيرنا ولا نريد التغيير ولا التبديل، لكن لن يستطيع أحد أن يفرض علينا ما نعتبره ضد مصلحتنا الوطنية وضد مصلحة الوطن ومصلحتهم أيضاً".
أخبار لبنان
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