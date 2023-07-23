الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Take Me Out نقشت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

علي حسن خليل: لا يتوهمن أحد أن باستطاعة الخارج فرض إرادته لانتخاب رئيس

أخبار لبنان
2023-07-23 | 06:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
علي حسن خليل: لا يتوهمن أحد أن باستطاعة الخارج فرض إرادته لانتخاب رئيس
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
علي حسن خليل: لا يتوهمن أحد أن باستطاعة الخارج فرض إرادته لانتخاب رئيس

 رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل خلال إلقائه كلمة في المجلس العاشورائي المشترك الذي تقيمه حركة "أمل" و"حزب الله" في بلدة الطيبة الحدودية، ان "البعض يريد لبنان الضعيف التبعي الملحق بالسياسات الخارجية"، مؤكدا "تمسك الثنائي الوطني بالوحدة الوطنية الداخلية وبالميثاق والدستور"، ومجددا الدعوة الى "وجوب التفاهم بين كافة الاطراف والمكونات كسبيل للخروج من مأزق الفراغ وتحلل مؤسسات الدولة".
 
وقال: "من تلال شبعا وكفرشوبا الى آخر نقطة في الناقورة متمسكون بحقنا وأرضنا وبالدفاع عنها، لن نخضع ولن ندخل في محاولات لتوريطنا في سياقات، حدودنا نعرفها ولن نرضى بأقل منها مهما حاول العدو فرض وقائع جديدة على الارض كما يحاول ان يفعل في قرية الغجر، وفي هذا الاطار نؤكد تمسكنا بخيار المقاومة لصون وحفظ وحماية لبنان من العدوانية واطماعها".
 
وأضاف: "عشنا تجربة مريرة صعبة في السنوات الاربعة الماضية، وخضنا صراعا سياسيا عميقا يستهدف عناصر قوتنا، عشنا حصارا إقتصاديا وماليا ونقديا وتمويلا لتنظيم حركات وتحركات وأفعال تستهدف توهين واضعاف المؤسسات والدولة وتفكيكها، إستمعنا كثيرا الى من يقول انه في ظل وجود هذه القوة للبنان نحن ندفع الى تفكيك النظام وإعادة بنائه من جديد، هؤلاء يريدون لبنان الضعيف التبعي الملحق بالسياسات الخارجية، نحن نتمسك بوحدتنا الوطنية الداخلية نتمسك بميثاقنا ودستورنا، لم نمارس يوما أي فعل انقلابي ولا نريد ان نصرف عوامل وعناصر قوتنا في اللعبة السياسية الداخلية، نعي ونعرف طبيعة التوازنات في البلد، نعي ونعرف ان هذا البلد لا يحكم من طرف واحد، كما نعي ونعرف تماما ان لا إمكانية للخروج من المأزق السياسي الذي نعيش مأزق تحلل المؤسسات ومأزق الفراغ من الرئاسة الى حكومة تصريف الاعمال، الى محاولة تعطيل المجلس النيابي الى إضعاف كل ادارات الدولة، لا يمكن ان يحصل كل هذا الامر الا على قاعدة التفاهم الوطني الذي اطلقه الرئيس نبيه بري وصرح فيه واضحا الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله ، قلناه في كل المحطات: تعالوا لنتحدث مع بعضنا البعض ونناقش بهدوء وبمسؤولية وترفع ونبتعد عن الحسابات الخاصة، ماذا نريد لهذا البلد؟ كيف نحفظه؟ وكيف نصل بالتفاهم الى رئيس للجمهورية والى ادارة حكيمة للمرحلة المقبلة نخرج فيها من الارتهان، نقوي فيها دورنا وموقعنا وموقع بلدنا".
 
وتابع: "اليوم وبعد كل الذي حصل مازلنا وبنفس المنطق ندعو الى حوار عام، حوار ثنائي، حوار جزئي، تفاهمات بين مكونات هذه الامور، هي تنتج حلولا لما نحن قادمون عليه. لا يتوهم أحد ان باستطاعة الخارج فرض ارادته بانتخاب رئيس للجمهورية، هذا زمن قد ولى وسقط، نحن نريد دعم الخارج ومساعدته، نحن منفتحون على العالمين العربي والاسلامي وعلى كل الدول الشقيقة والصديقة لكن علينا ان لا ننتظر المراهنة على إمكانية أن يأتي الحل من الخارج، خارج اطار التفاهم الداخلي اللبناني بين كل المكونات بهذا فقط نستطيع ان نواجه التحديات".
 
وحول الموضوع النقدي والمالي قال النائب خليل: "سمعنا في اليومين الماضيين الى ما يمكن ان يجري من سيناريوهات مقلقة حول مصير الوضعين النقدي والمالي بعد 31 تموز،   قلنا واليوم نجدد القول ان هذا الامر يستوجب اعلان استنفار وطني يبدأ بحكومة تصريف الاعمال والبدء بادارة نقاش وورشة عمل حقيقية حول كيفية التعاطي مع المرحلة المقبلة بغض النظر عن الموقف الذي سيكون عليه وضع المصرف المركزي بقاء نواب الحاكم او عدم بقائهم او غيرها من الامور، نحن امام محطة تجعل من الجميع معنيين بشكل او بآخر معني بكيف يمكن للامور ان تتطور على المستوى النقدي لهذا، فلنترفع ونتواضع امام بعضنا البعض ولنقدم المصلحة العامة على ماعداها من مصالح".
 
واستنكر كل "محاولات التطاول والتدنيس الممنهج الذي يستهدف القرآن الكريم".

أخبار لبنان

خليل:

يتوهمن

باستطاعة

الخارج

إرادته

لانتخاب

LBCI التالي
هاشم: لإيلاء القضايا الحياتية اليومية اهتماما جديا
رعد: هناك عناد نلمسه عند خصومنا السياسيين ونرى ان عنادهم لن يوصل إلى نتيجة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-05-19

اليكم اعلان جدة: وقف التدخلات الخارجية...ودعوة لانتخاب رئيس في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2023-07-21

بخاري التقى المفتي دريان.. وتأكيد على دور "الخماسية" لإيجاد الحلول الناجعة لانتخاب رئيس للجمهورية

LBCI
أخبار دولية
2023-07-18

واس: وزير الخارجية السعودي يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان

LBCI
أخبار دولية
2023-07-16

الصفدي يجري محادثات موسعة مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر كاذب
10:09

دمج التلامذة والمعلمين السوريين باللبنانيين ودفع الرواتب بالدولار... ما صحتها؟

LBCI
أخبار لبنان
07:52

ميشال عون شدّد على اهمية محاربة الفساد من بلدة بشتودار- البترون

LBCI
أخبار لبنان
07:14

هاشم: لإيلاء القضايا الحياتية اليومية اهتماما جديا

LBCI
أخبار لبنان
06:39

رعد: هناك عناد نلمسه عند خصومنا السياسيين ونرى ان عنادهم لن يوصل إلى نتيجة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
07:14

ورد الخال كما لم تروها من قبل... "لوك" جديد على الدراجة النارية! (فيديو)

LBCI
منوعات
10:01

بعد تغيّبها عن المدرسة... العثور على طفلة مُكبّلة اليدين وحافية القدمين نتيجة عملية خطف في وضح النهار!

LBCI
أخبار سياسية
2023-06-04

جنبلاط يلتقي عرب ٤٨ في قبرص: لتعزيز التواصل على قاعدة التراث الوطني العربي الإسلامي

LBCI
منوعات
12:34

أب يصدم بمواد التربية الجنسية التي تعطى لابنته... حاول سحبها من الفصل وهذا ما حصل!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:52

ميشال عون شدّد على اهمية محاربة الفساد من بلدة بشتودار- البترون

LBCI
أخبار لبنان
06:43

علي حسن خليل: لا يتوهمن أحد أن باستطاعة الخارج فرض إرادته لانتخاب رئيس

LBCI
أخبار لبنان
05:26

فضل الله: البلد لا يحتمل أي تلاعب بعملته الوطنية والرئيس يصنع في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
04:38

الراعي: هوية لبنان ورسالته مهددتان بالتشويه والإنهيار

LBCI
أخبار لبنان
04:16

الشامي للـLBCI: موضوع التمديد لحاكم مصرف لبنان غير مطروح

LBCI
أخبار لبنان
16:32

باسيل: إذا كان لا أحد من نواب الحاكم يريد أو يقدر أن يتحمّل المسؤولية فمن حق القضاء أن يعيّن حارسًا قضائيًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

لبنان يستضيف دورتين للتنس في برمانا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

مبابي يرفض عقد المليار يورو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

مضيق هرمز.. بين ايران وأميركا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

مأساة لبنانية جديدة.. دوري وفيفيان سافرا إلى أنطاليا للسياحة فتوفيا في حريق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

مبابي يرفض عقد المليار يورو

LBCI
منوعات
12:34

أب يصدم بمواد التربية الجنسية التي تعطى لابنته... حاول سحبها من الفصل وهذا ما حصل!

LBCI
منوعات
11:15

بعد أزمته الأخيرة مع والده... الشيف بوراك بملامح "حزينة" في أحدث ظهور له! (فيديو)

LBCI
حال الطقس
01:10

الحرارة الى ارتفاع اضافيّ..اليكم طقس مطلع الأسبوع

LBCI
خبر كاذب
10:37

فندق أم زنزانة انفرادية في السويد؟

LBCI
أخبار لبنان
16:32

باسيل: إذا كان لا أحد من نواب الحاكم يريد أو يقدر أن يتحمّل المسؤولية فمن حق القضاء أن يعيّن حارسًا قضائيًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

جمعية متهمة ببيع الأطفال وإجبار الفتيات القاصرات على السهر وشرب الكحول

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More