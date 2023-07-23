بو حبيب تلقى اتصالا من نظيره السويدي وشجعه على قيام السويد بخطوات إضافية للحد من الإسلاموفوبيا

بيلستروم عبّر عن اسفه للأعمال المدنسة للمصحف الشريف

أعرب وزير الخارجية السويدي توبايس بيلستروم عن أسف وإدانة حكومة بلاده للأعمال المدنسة للمصحف الشريف، والإساءة للمعتقدات والرموز الإسلامية، وذلك في اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب.



ورحب بوحبيب من جهته بهذا الموقف، وشجعه على قيام السويد بخطوات عملية إضافية في هذا المجال، للحد من مظاهر ومشاعر الكراهية المتنامية والإسلاموفوبيا.



وأكد إحترام لبنان والتزامه بإتخاذ كافة الإجراءات الممكنة للحفاظ على سلامة المصالح والرعايا السويديين على أراضيه، بما يتوافق مع إتفاقية فيينا الناظمة للعلاقات الدبلوماسية بين الدول.