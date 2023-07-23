لودريان يصل إلى بيروت في ٢٥ الجاري

كشف مصدر فرنسي للـLBCI أن الموفد الفرنسي الخاص جان إيف لودريان يصل إلى بيروت في ٢٥ الجاري في زيارة تستمر ليومين.