الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشق النساء
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

علي عواض عسيري لـ"الأحد مع ماريو": أعتقد أن لودريان سيحمل جديدا

أخبار لبنان
2023-07-23 | 15:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
علي عواض عسيري لـ"الأحد مع ماريو": أعتقد أن لودريان سيحمل جديدا
LBCI
شاهد الآن
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
علي عواض عسيري لـ"الأحد مع ماريو": أعتقد أن لودريان سيحمل جديدا

علي عواض عسيري لـ"الأحد مع ماريو": انتخاب رئيس يجب أن يرافقه الاتفاق على رئيس حكومة وحكومة مشكلة مطعمة باختصاصيين

رأى السفير السعودي السابق لدى لبنان علي عواض عسيري أن بيان اللجنة الخماسية كان واضحا لناحية القول ان البرلمان اللبناني هو المسؤول عن اختيار رئيس وفق الأطر الدستورية، لافتا الى أن "الاجتماع جعل درجة حرارة العناد تتراجع بعض الشيء".

وقال في حديث لبرنامج "الأحد مع ماريو" عبر الـLBCI: "أعتقد أن الموفد الفرنسي جان ايف لودريان سيأتي الى لبنان بمبادرة تنقذه لأن ما يجري اليوم من عناد في لبنان لا تخدم وطنا وهناك مظلة أمان للبنانيين اسمها اتفاق الطائف ويجب الحفاظ عليها وتنفيذ مضمونها"، مشيرا الى أن اتفاق الطائف هو صنع اللبنانيين أنفسهم وأي محاولة للعب بمضمونه ستدخل لبنان في نفق مظلم.
 
ولفت الى أن "هناك مشكلة في لبنان حول مفهوم الحوار وهناك عناد"، قائلا: "أرجو أن يكون هناك تواصل بين القوى السياسية بأسلوب يوصلهم الى الحوار".

واعتبر أن انتخاب رئيس للجمهورية يجب أن يرافقه الاتفاق على رئيس حكومة وحكومة مشكلة مطعمة باختصاصيين.

وقال: "هناك دول فاعلة في المجتمع الدولي وآمل ألا نصل الى العقوبات ولكن ان فرضت ستكون ضارة على من عرقل المسيرة السياسية في لبنان وما صدر عن البرلمان الأوروبي بداية في هذا الاطار". وأضاف: "هناك ديناميكية جديدة يقودها الأمير محمد بن سلمان وأرجو ألا يكون لبنان في عزلة عمّا يجري".

ورأى أن المرحلة اليوم هي البحث عن رئيس يقبله الداخل والخارج. وقال: "١٣ رئيسا في لبنان في الماضي تم اختيارهم من الخارج وأتمنى أن يأتي الرئيس هذه المرة صناعة لبنانية". 

وقال: "أعتقد أن لودريان سيحمل جديدا ومبادرة تختلف عن الماضي وآمل أن تكون البيئة في لبنان مرحبة".

أخبار لبنان

علي عواض عسيري

اللجنة الخماسية

لبنان

رئيس للجمهورية

لودريان

LBCI التالي
قاسم: الذين يريدون تجريد لبنان من قوة مقاومته أمام العدو غير مؤتمنين عليه
العثور على جثة على أوتوستراد الشماع - طريق حارة صيدا جزين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:39

السفير السعودي السابق لدى لبنان علي عواض عسيري لـ "الأحد مع ماريو": اعتقد ان بيان اللجنة الخماسية كان واضحا لناحية القول ان البرلمان اللبناني هو المسؤول عن اختيار رئيس وفق الأطر الدستورية والاجتماع جعل درجة حرارة العناد تتراجع بعض الشيء

LBCI
صحف اليوم
2023-07-03

لودريان يناقش مع اللجنة الخماسية اقتراح ضمّ إيران: "مسوّدة عمل" فرنسية لحوار لبناني - لبناني (الأخبار)

LBCI
آخر الأخبار
2023-06-08

ميشال موسى للـ LBCI: فرنسا تقدم مساعدات للبنان ولكن ايضا هناك مصالح ولودريان لديه ميزة خاصة بعلاقاته القوية على مدى 5 سنوات بالخارجية ما كان يساهم بحلّ مشكلة انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان

LBCI
آخر الأخبار
14:43

علي عواض العسيري لـ"الأحد مع ماريو": أعتقد أن لودريان سيحمل جديدا ومبادرة تختلف عن الماضي وآمل أن تكون البيئة في لبنان مرحبة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:36

مخزومي لـ"الأحد مع ماريو": ١٤ حزيران كان مفصلا أساسيا... وأزعور ملتزم بالمواصفات التي طرحت في جدة ونيويورك واللقاء الخماسي

LBCI
أخبار لبنان
15:40

رازي الحاج لـ"الأحد مع ماريو": لم نتبلغ من "التيار" أي موقف بموضوع انتهاء التقاطع على أزعور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

في مئوية "النبي" قراءات ممسرحة من الكتاب في الجامعة اللبنانية الأميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

كارنفال "بنص جونيه" يشعل أجواء المهرجان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-07-20

"نيزك" يصيب امرأة أثناء تناولها القهوة على شرفتها... وهذا ما كشفه الخبراء! (صور)

LBCI
أخبار دولية
2023-06-22

مقتل 31 شخصا في انفجار داخل مطعم في شمال غرب الصين

LBCI
صحف اليوم
2023-06-06

أوساط سياسية لـ"الجمهورية": أزعور يتصرف على قاعدة "انتخبوني ومن ثم أستقيل"

LBCI
منوعات
06:17

كيم كاردشيان توثق لحظة لقاء ابنها مع ليونيل ميسي... شاهدوا ردّ فعله! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:23

علي عواض عسيري لـ"الأحد مع ماريو": أعتقد أن لودريان سيحمل جديدا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

في مئوية "النبي" قراءات ممسرحة من الكتاب في الجامعة اللبنانية الأميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

كارنفال "بنص جونيه" يشعل أجواء المهرجان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

زحمة سياح من كافة دول العالم هذا الصيف.. فكيف ينظرون الى السياحة Through their eyes ؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

حرائق رودس خارج السيطرة... والسياح بعيدا من بؤر النيران

LBCI
السياحة في لبنان
13:42

أهلا بهالطلة من عمق بحر البترون إلى أجمل الأسواق القديمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

جولة جديدة من سباقات السرعة Speed Test ضمن مراحل بطولة لبنان لعام ٢٠٢٣

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

تحضيرات منتخب لبنان لكأس العالم تدخل أسبوعها الثالث بعد معسكر ناجح في جزين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

إشكال حي اللجا في بيروت: أخبار مبالغة ومغلوطة أكثر من الرصاص

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:10

الحرارة الى ارتفاع اضافيّ..اليكم طقس مطلع الأسبوع

LBCI
فنّ
07:14

ورد الخال كما لم تروها من قبل... "لوك" جديد على الدراجة النارية! (فيديو)

LBCI
منوعات
08:33

"وقعت على فخذها فشوّهتها"... 800 ألف دولار تعويضاً لطفلة من مطعم مشهور بسبب قطعة دجاج!

LBCI
منوعات
10:01

بعد تغيّبها عن المدرسة... العثور على طفلة مُكبّلة اليدين وحافية القدمين نتيجة عملية خطف في وضح النهار!

LBCI
خبر كاذب
10:09

دمج التلامذة والمعلمين السوريين باللبنانيين ودفع الرواتب بالدولار... ما صحتها؟

LBCI
امن وقضاء
06:18

معلومات للـLBCI: اشكال حيّ اللجا لم يكن بين مجموعات حزبية

LBCI
أخبار لبنان
13:28

لودريان يصل إلى بيروت في ٢٥ الجاري

LBCI
أمن وقضاء
02:32

العثور على جثة على أوتوستراد الشماع - طريق حارة صيدا جزين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More