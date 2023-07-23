علي عواض عسيري لـ"الأحد مع ماريو": أعتقد أن لودريان سيحمل جديدا

علي عواض عسيري لـ"الأحد مع ماريو": انتخاب رئيس يجب أن يرافقه الاتفاق على رئيس حكومة وحكومة مشكلة مطعمة باختصاصيين

رأى السفير السعودي السابق لدى لبنان علي عواض عسيري أن بيان اللجنة الخماسية كان واضحا لناحية القول ان البرلمان اللبناني هو المسؤول عن اختيار رئيس وفق الأطر الدستورية، لافتا الى أن "الاجتماع جعل درجة حرارة العناد تتراجع بعض الشيء".



وقال في حديث لبرنامج "الأحد مع ماريو" عبر الـLBCI: "أعتقد أن الموفد الفرنسي جان ايف لودريان سيأتي الى لبنان بمبادرة تنقذه لأن ما يجري اليوم من عناد في لبنان لا تخدم وطنا وهناك مظلة أمان للبنانيين اسمها اتفاق الطائف ويجب الحفاظ عليها وتنفيذ مضمونها"، مشيرا الى أن اتفاق الطائف هو صنع اللبنانيين أنفسهم وأي محاولة للعب بمضمونه ستدخل لبنان في نفق مظلم.

ولفت الى أن "هناك مشكلة في لبنان حول مفهوم الحوار وهناك عناد"، قائلا: "أرجو أن يكون هناك تواصل بين القوى السياسية بأسلوب يوصلهم الى الحوار".



واعتبر أن انتخاب رئيس للجمهورية يجب أن يرافقه الاتفاق على رئيس حكومة وحكومة مشكلة مطعمة باختصاصيين.



وقال: "هناك دول فاعلة في المجتمع الدولي وآمل ألا نصل الى العقوبات ولكن ان فرضت ستكون ضارة على من عرقل المسيرة السياسية في لبنان وما صدر عن البرلمان الأوروبي بداية في هذا الاطار". وأضاف: "هناك ديناميكية جديدة يقودها الأمير محمد بن سلمان وأرجو ألا يكون لبنان في عزلة عمّا يجري".



ورأى أن المرحلة اليوم هي البحث عن رئيس يقبله الداخل والخارج. وقال: "١٣ رئيسا في لبنان في الماضي تم اختيارهم من الخارج وأتمنى أن يأتي الرئيس هذه المرة صناعة لبنانية".



وقال: "أعتقد أن لودريان سيحمل جديدا ومبادرة تختلف عن الماضي وآمل أن تكون البيئة في لبنان مرحبة".