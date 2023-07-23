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رازي الحاج لـ"الأحد مع ماريو": لم نتبلغ من "التيار" أي موقف بموضوع انتهاء التقاطع على أزعور

أخبار لبنان
2023-07-23 | 15:40
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رازي الحاج لـ&quot;الأحد مع ماريو&quot;: لم نتبلغ من &quot;التيار&quot; أي موقف بموضوع انتهاء التقاطع على أزعور
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رازي الحاج لـ"الأحد مع ماريو": لم نتبلغ من "التيار" أي موقف بموضوع انتهاء التقاطع على أزعور

رازي الحاج لـ"الأحد مع ماريو": لن نرضى بحوار يأخذنا الى نسف الميثاق الوطني

رأى النائب رازي الحاج أن نتيجة الحوارات التي حصلت تؤكد أن الحوار الذي يقفز فوق المؤسسات الدستورية ويضرب الدستور هو مخالف لأبسط قواعد اللعبة، لافتا الى أنه "من دون قواعد لعبة لا نستطيع انتخاب رئيس ولا تشكيل حكومة ولا يمكننا ادارة البلد".

وقال في حديث لبرنامج "الأحد مع ماريو" عبر الـLBCI: "يريدون الحوار لسببين، لنقل مسؤولية التعطيل الى حوار لا ينتج ويحوّل الجميع الى مسؤولين عن التعطيل والشغور في الرئاسة".

وأوضح النائب رازي الحاج أن "مشكلتهم ليست معركة أسماء بل معركة مواصفات ضمن آلية دستورية، وبالتالي ليس صحيحا أن النقاش ليس موجودا في البلد وهناك مبادرات عدة موجودة في البلد وهناك تقاطع بين أكثر من كتلة وهذا يؤكد أن النقاش مفتوح"، لافتا الى أن هذا النقاش لم ينتج بعد لأن هناك فريقا متمسك بمرشحه.

وقال: "حتى الآن، لم نتبلغ من التيار الوطني الحر أي موقف حاسم بموضوع انتهاء التقاطع على الوزير السابق جهاد أزعور".

وأضاف: "لن نرضى بحوار يأخذنا الى تحمّل التعطيل ولن نرضى بحوار يأخذنا الى نسف الميثاق الوطني".
 
ومن جهة أخرى، قال: "نواب حاكم مصرف لبنان يطلبون منا أن نشرّع لهم أن تقترض الحكومة من المركزي ومشكلتهم ليست أن السياسة هذه خاطئة بل أن الآلية غير قانونية"، لافتا الى أنه لا يمكن للسياسة النقدية أن تستمر بتمويل الدولة.
 

أخبار لبنان

رازي الحاج

الحوار

جهاد أزعور

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