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مخزومي لـ"الأحد مع ماريو": ١٤ حزيران كان مفصلا أساسيا... وأزعور ملتزم بالمواصفات التي طرحت في جدة ونيويورك واللقاء الخماسي
أخبار لبنان
2023-07-23 | 16:36
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مخزومي لـ"الأحد مع ماريو": ١٤ حزيران كان مفصلا أساسيا... وأزعور ملتزم بالمواصفات التي طرحت في جدة ونيويورك واللقاء الخماسي
مخزومي لـ"الأحد مع ماريو": الثابت الأول والأخير اليوم هو اتفاق الطائف
شدّد النائب فؤاد مخزومي أن الثابت الأول والأخير اليوم هو اتفاق الطائف، قائلا: "اذا هناك محاولة للمسّ بالطائف من اطار الحوارات، بالنسبة لنا لن نشارك بهذا الحوار".
وأضاف في حديث لبرنامج "الأحد مع ماريو" عبر الـLBCI: "ذهبنا 12 مرة لانتخاب رئيس للجمهورية و12 مرة بقينا جالسين بعد عملية الانتخاب و12 مرة الجهة الثانية قررت الانسحاب. ونحن نمارس واجباتنا الدستورية في انتخاب رئيس".
ورأى مخزومي أن ١٤ حزيران كان مفصلا أساسيا بحيث أن الأكثرية صوتت لغير مرشح "حزب الله" الذي أتى فقط بـ٥١ صوتا فيما ٧٧ صوتا صوتوا لغيره".
وقال: "لا نريد حربا أهلية ونعمل لارساء حلول اقتصادية ببرنامج إصلاحي لمصلحة لبنان ولكن لا يمكن الدخول الى طاولة الحوار على قاعدة امّا حوارنا او الفراغ بعد ان كانت المعادلة اما مرشحنا او الفراغ".
واضاف: "فليتنازلوا عن مرشحهم ونعطي أسماء يمكن الاتفاق عليها والنزول بها الى جلسة انتخاب وليتم التصويت وانتخاب رئيس".
وكشف أن ما سمعوه من الوزير السابق جهاد أزعور أنه ملتزم بالمواصفات التي طرحت في جدة ونيويورك واللقاء الخماسي وبكل القرارات الدولية، قائلا: "عندما التقيناه في واشنطن كوفد نيابي اكد هذا الكلام".
من جهة أخرى، قال النائب فؤاد مخزومي: "رأينا من واجبنا كنواب أن يكون لنا تواصل مباشر مع صندوق النقد وذلك لفهم حقيقة الأمور والصندوق وافق على فتح الحوار معه وفي جولتنا كنواب طرحنا خارطة طريق اقتصادية كما طرحنا ملف النازحين السوريين".
وفي ملف انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان، قال: "نواب الحاكم عيّنوا في العالم ٢٠٢٠ بعد بدء الأزمة وكانوا يدركون وجودها والصلاحيات في المجلس المركزي مطلقة. فهل استفاقوا اليوم الى الاستقالة؟ خلال ٣ سنوات كانوا يرون الخطأ ولم نر منهم موقفا علنيا يعارض السياسات علما انهم ٤ من أصل ٧ من المجلس".
أخبار لبنان
فؤاد مخزومي
اتفاق الطائف
انتخاب
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