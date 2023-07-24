0min

ميقاتي إلتقى نواب الحاكم الأربعة في السرايا الحكومية... ماذا في تفاصيل اللقاء؟

ميقاتي إلتقى نواب الحاكم الأربعة في السرايا الحكومية... ماذا في تفاصيل اللقاء؟

لا تزال قضية إنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وما سيتبعها من تداعيات على الوضع المالي مدار بحث داخلي.



وفي هذا الإطار، إلتقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي نواب الحاكم الأربعة في السرايا الحكومية.