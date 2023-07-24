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جلسة لمجلس الوزراء تبحث في موازنة العام 2023... هذه التفاصيل

جلسة لمجلس الوزراء تبحث في موازنة العام 2023... هذه التفاصيل

في السرايا الحكومية، جلسة لمجلس الوزراء تبحث في موازنة العام 2023.



وهذه التفاصيل...