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سلسلة لقاءات لميقاتي...
أخبار لبنان
2023-07-24 | 06:16
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سلسلة لقاءات لميقاتي...
سلسلة لقاءات لميقاتي...
التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال انعقاد "المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة" في إيطاليا يوم أمس، وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.
وفي السرايا، إجتمع رئيس الحكومة صباح اليوم، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المالية يوسف خليل، مع نواب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مراديان.
واستقبل سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو التي أعلنت بعد اللقاء أنها "زيارة وداعية لدولة الرئيس قمنا خلالها بجولة أفق حول السنوات الثلاث الأخيرة، والتعاون الفرنسي اللبناني، وتناولنا أيضًا الأوضاع في لبنان عشية زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، وكان لقاء بناء."
وردًا على سؤال، قالت: "سأتولى منصب مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية الفرنسية وسأستمر في وظيفتي الجديدة بالإهتمام أيضًا بلبنان."
واستقبل رئيس الحكومة رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله الذي قال بعد اللقاء: "أجرينا إتصالًا مع وزير الصحة حيث تركز الإجتماع على موضوعين أساسيين: الأول هو التأكيد على أهمية تعزيز موازنة وزارة الصحة في مشروع قانون الموازنة 2023، والأرقام الموضوعة في مسودة المشروع وفق معطيات وزير الصحة لا تكفي لأن تكون هناك تغطية مقبولة للشعب اللبناني من الوزارة، ومن خلال دراستي الأولية أعتقد أنه بالحد الأدنى نحن بحاجة إلى ما بين 150 إلى 200 ألف مليار لوزارة الصحة، التي تعتبر من الأولويات الأساسية ونحن نعلم صعوبات الموازنة والواردات، ولكن الحد الأدنى من التغطية الصحية الإستشفائية للشعب اللبناني خاصة لغير المضمومين تعتبر ضرورة قصوى، ومعاناة الناس في نقص الإستشفاء وضآلة التعريفات الطبية أعتقد أنها تعتبر معاناة شاملة وطنية."
وتمنى عبد الله على مجلس الوزراء أن يواكب وزير الصحة، مشيرًا إلى أن ميقاتي وعد بتعزيز موازنة وزارة الصحة وتعاونية موظفي الدولة لكي يستطيع أن يستمر القطاع العام في مهامه الإدارية ويؤمن الحد الأدنى للإستمرارية، كما وعد بتعزيز موازنة الضمان الإجتماعي من خلال إلتزامات الدولة تجاه هذه المؤسسة وكل الصناديق الصحية.
ولفت إلى أنه في الموضوع الثاني وهو الأهم، فقد توافقنا مع الرئيس ميقاتي بناءً لطلب وزير الصحة وإتفاق مسبق بيننا أن نستمر بدعم أدوية السرطان والأمراض المستعصية، وللأسف كان شاب هذا الموضوع نوع من الإلتباس بعد آخر لقاء مع نواب حاكم مصرف لبنان في المجلس النيابي، حيث أثير موضوع رفع الدعم عن هذه الأدوية، ولكننا ارتأينا مع وزير الصحة والرئيس ميقاتي أكد هذا الموضوع، بوجوب إستمرار هذا الدعم لهذه الأدوية أقله حتى نهاية العام، وهذا الموقف ثبته الرئيس ميقاتي وأصر عليه وزير الصحة ونحن نقف إلى جانبه في هذا الملف، لأنه أولوية قصوى إلا يكون هناك مواطن لبناني يعاني من مرض السرطان أو من أمراض مستعصية ولا يستطيع الحصول على الدواء، خاصة أن وزارة الصحة هي مظلة لمرضى الضمان والتعاونية وبعض القوى الأمنية.
وتطرق الحديث إلى موضوع الفراغ في حاكمية مصرف لبنان.
وقال: "أكدنا على موقفا كلقاء ديمقراطي أننا مع تعيين حاكم بغض النظر عن الإجتهادات الدستورية لبعض الكتل التي نحترمها بالتأكيد، ولكن إذا كانت هناك صعوبة في التعيين فليتحمل نائب الحاكم المسؤولية، لأنه ممنوع الفراغ في هذه المؤسسة، لأنه فراغ قاتل، سينعكس سلبًا على كل الشعب اللبناني، إن كان بالنسبة إلى سعر الصرف أو التقديمات أو بالضياع الكامل."
ورأى أن "الإستقرار النقدي بالحد الأدنى مطلوب وهذه مسؤولية الجميع، لذلك لنتكاتف جميعًا في هذا الموضوع أو أن يتحمل النائب الأول للحاكم مسؤوليته مع النواب الآخرين، أو فلنذهب إلى تعيين حاكم. المنطق يقول رافة بالشعب اللبناني لأننا في اللقاء الديموقراطي يهمنا كرامة الناس قبل أي شيء آخر وعيشها الكريم بالحد الأدنى يجب الحفاظ عليه ولا يكون عرضة للمناكفات السياسية المرتبطة بالملف الرئاسي."
أخبار لبنان
رئيس الحكومة
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