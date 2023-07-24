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لقاء سيدة الجبل: لعدم خسارة لبنان صداقاته الدولية القليلة الباقية
أخبار لبنان
2023-07-24 | 06:53
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لقاء سيدة الجبل: لعدم خسارة لبنان صداقاته الدولية القليلة الباقية
ابدى لقاء سيدة الجبل ارتياحه للبيان الصادر عن اجتماع الدول الخمس في الدوحة ، والذي أكّد ضرورة تنفيذ الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وقرارات الشرعية الدولية 1559، 1701، 1680، 2650، وكذلك القرارات الصادرة عن الشرعية العربية.
ولفت الى ان بيان اللجنة الخماسية يؤكد أنّ الحوار بالصيغ المروّج لها من قبل الثنائي أمل-حزب الله هو بحكم الميت ولزوم ما لا يلزم، لأن الحوار الوطني انتهى في العام 1989 مع إتفاق الطائف، بينما الحوار الوحيد المرتجى يقع تحت سقف الإتفاق.
واكّد لقاء سيدة الجبل بعد اجتماعه الدوري إلكترونياً أن وجود اعتراضات أو تحفّظات محقّة على نقاط وردت في خطاب السفيرة الفرنسية آن غريو أو في بيان البرلمان الأوروبي الخاص بلبنان، يجب الا يدفعا إلى خسارة صداقة فرنسا والبرلمان الأوروبي معاً، خصوصاً وأن صداقات لبنان الدولية آخذة في التقلّص على مائدة المصالح الدولية الكبرى.
وشدد اللقاء على وجوب عدم خسارة لبنان صداقاته الدولية القليلة الباقية، خصوصاً وانه رازح تحت الإحتلال الإيراني كما كانت أوروبا تحت الاحتلال النازي وتحررت بفضل مقاومتها.
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