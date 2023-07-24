القاضي عيراني يلزم وزارة المال بتسليم التقرير المبدئي لـ"ألفاريز آند مارسال" للجميل

أصدر قاضي العجلة الإداري كارل عيراني قرارا بإلزام وزارة المالية بتسليم رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل التقرير المبدئي المتعلق بالتدقيق الجنائي لحسابات وأنشطة مصرف لبنان المعدّ من قبل شركة "ألفاريز آند مارسال"، وذلك بصورة فورية ودون إبطاء.



ونشر الجميل صورة عن القرار عبر حسابه على تويتر.



وكان الجميّل قد تقدّم، بواسطة وكيلته المحامية لارا سعادة، بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة لإلزام وزير المال تسليمه التقرير المبدئي للتدقيق الجنائي الذي أنجزته شركة "ألفاريز أند مارسال" في حسابات وأنشطة مصرف لبنان.