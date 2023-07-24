لبنان يشارك في مهرجان جرش الدولي من خلال فريق Seniors and Art of Joy

أعلن وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى عن مشاركة لبنان في فعاليات مهرجان جرش الدولي للعام الحالي حيث تم اختيار الفنانة التشكيلية مجد رمضان رئيسة فريق Seniors and Art of Joy للمشاركة باسم لبنان في المهرجان، وذلك برعاية وزارة الثقافة.



يشار الى أن اختيار الفريق من قبل ادارة المهرجان تندرج ضمن مشاركة التجارب الجديدة والمختلفة للفن التشكيلي في العالم حيث نوه الاعلام الاردني بالتجربة الفريدة والمميزة لفريق الرسم السعيد.



ويستضيف مهرجان جرش للثقافة والفنون فريق "الرسم السعيد وكبار السن "بقيادة الفنانة التشكيلية مجد رمضان التي ومن خلال محاضرات لها حول الفن التشكيلي في جامعة الكبار في الجامعة الأمريكية بيروت ومن خلال صفوف الرسم السعيد استطاعت رمضان اكتشاف الكثير من المواهب الفنية في الرسم لمجموعة من كبار السن، حيث تبدل اسلوب حياتهن واصبح لديهن شعور بالمتعة من خلال الشغف بالرسم و حب الالوان و البعد عن الاوضاع السلبية المحيطة.



ونظمت الفنانة رمضان العديد من المعارض الالكترونية لفريقها في ظل عزلة الجائحة فكان معرض العزلة و الابداع في الجامعة الأمريكية و معارض اخرى .و ترأست فريقها في مهرجان قطر الدولي لسنتين على التوالي بين خمسين دوله الذي نال الجوائز لانه كان النموذج الفريد في العالم لكبار السن في الايجابية و حب العطاء و جمال اللوحات الفنية.



وشارك فريق الرسم السعيد بعدة معارض مختلفة مما لفت انتباه وزير الثقافة الى هذه الظاهرة المتميزة فذلل الصعاب و قدم لهن الدعم مصحوباً بالفخر و الاعتزاز.



هذا وتشارك الفنانة التشكيلية مجد رمضان بلوحة خاصة بالمناسبة تحمل شعار المهرجان "مهرجان جرش ويستمر الفرح".