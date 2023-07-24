غريو في عين التينة

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري ، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مع السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين.