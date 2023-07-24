المكاري بعد مجلس الوزراء: التمديد لسلامه لم يطرح وسيكون هناك اجتماعات متتالية بشأن الموازنة

كشف وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أن التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يطرح في جلسة اليوم، مشيرا إلى أن نواب الحاكم طلبوا توفير الغطاء لإقراض الحكومة وتأمين الرواتب، وطالب الوزراء بضرورة تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان.



كما كشف أن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أكد أن الخيار الانسب هو تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان متى سمحت الظروف بذلك لا سيما أنه من واجب الحكومة تأمين سير المرفق العام.



ولفت المكاري إلى أن لدينا 48 ساعة دقيقة والاجتماعات مستمرة واجتماع نواب الحاكم مع ميقاتي اليوم كان ايجابيا وتم إعطاؤهم مهلة 48 ساعة لان يعودوا مع أجوبة وعلى أثر ذلك سيدعو ميقاتي إلى جلسة حكومية بين الخميس والجمعة لتفادي أي خضة.



وفي سياق آخر، أوضح المكاري أن موضوع الموازنة لم يأخذ وقتا طويلا بالنقاش داخل الحكومة، مؤكدا أنه سيكون هناك اجتماعات متتالية بشأن الموازنة وتقديم اقتراحات وملاحظات من قبل الوزراء.



ووافق مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال على ترقية تلامذة ضباط لرتبة ملازم اعتبارا من تاريخ 1 آب 2023 وكالة عن رئيس الجمهورية.



كما أبدى المجلس عدم ممانعته متابعة وزير المهجرين شرف الدين اجتماعات اللجنة المكلفة لتنظيم عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.