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مياه لبنان الجنوبي: إزدياد التقنين وانقطاع الكهرباء أديا الى خفض انتاج المياه وتدني ساعات الضخ والمطلوب ترشيد الاستهلاك
أخبار لبنان
2023-07-24 | 17:05
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مياه لبنان الجنوبي: إزدياد التقنين وانقطاع الكهرباء أديا الى خفض انتاج المياه وتدني ساعات الضخ والمطلوب ترشيد الاستهلاك
أصدرت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بيانا أحاطت فيه المواطنين القاطنين في مدينة النبطية والبلدات المجاورة التي تتغذى من آبار فخر الدين، "علما، أن ازدياد ساعات التقنين وانقطاع الكهرباء عن خط الخدمات العامة الذي يغذي محطاتها لا سيما محطة آبار فخر الدين، قد أدى الى انخفاض انتاج المياه المعتاد، وتدني ساعات ضخ المياه. وعليه تتمنى المؤسسة على المواطنين اخذ العلم واتخاذ الاجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه الى حين عودة التيار الكهربائي أو تحسن وانخفاض ساعات التقنين التي تعاني منها مدن وقرى الجنوب في شكل عام".
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