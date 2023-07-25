بحثٌ في شؤون القطاع الزراعي اللبناني واليمني بين الحاج حسن والسقطري

بحث وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن والوفد المرافق له، على هامش قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية المنعقدة في روما مع وزير الزراعة والري والثروة السمكية اليمني اللواء سالم السقطري والوفد المرافق له، في شؤون القطاع الزراعي اللبناني واليمني، وتم الاتفاق على تكليف لجان مشتركة في سبيل وضع مذكرة تفاهم بين البلدين، من أجل الاستفادة من التجربة اليمنية في قطاع الاستزراع السمكي، وأما الجانب اللبناني فسيقدم خبراته في عمليات توضيب وتسويق البضائع التي يصدرها وفقا للمعايير العالمية.