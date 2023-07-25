رئيس بلدية صيدا أعلن قرار استقالته اليوم في سرايا صيدا والمحافظ ضو وقع قبولها رسمياً

حسم رئيس بلدية صيدا محمد السعودي عدم اكمال ولايته الثانية الممددة، واعلن صراحة صباح اليوم من مكتب محافظ الجنوب منصور ضو، المضي في تنفيذ قرار استقالته الذي طال أمده بين اخذ ورد لنحو ثمانية أشهر، بعدما خط إستقالته بكتاب اول في 12 كانون الاول من العام 2022 الماضي في مكتب المحافظ ضو في سرايا صيدا، وتريث الاخير حينذاك في توقيع قبولها، افساحاً في المجال أمام السعودي لقراءة جدية استنفذ خلالها كل السبل الإيجابية التي تستدعي بقائه في رئاسة البلدية ، فكان 21حزيران من هذا العام موعداً اخراً لتدوين استقالته للمرة الثانية والمضي بها جدياً اليوم في 25 تموز الحالي، بعدما وقعها المحافظ ضو معلناً قبولها بشكل رسمي .