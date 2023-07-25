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كنعان من الديمان: الاحتكام للدستور والقانون وعدم تغييب المحاسبة يسهّل كل شيء
أخبار لبنان
2023-07-25 | 05:08
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كنعان من الديمان: الاحتكام للدستور والقانون وعدم تغييب المحاسبة يسهّل كل شيء
اعتبر النائب ابراهيم كنعان بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في المقر الصيفي للبطريركية المارونية في الديمان ان "الزيارة للديمان تقليدية سنوياً ولكنه تأتي اليوم في ظروف استثنائية واطلعت سيدنا خلالها على رأيي الذي طلبه في عدد من الملفات الوطنية والمالية والذي كان ولا يزال وسيبقى محوره احترام الدستور والقانون وضرورة انهاء الفراغ القاتل قبل ان ينهينا لنحصّن مؤسساتنا والثقة بها".
وقال "الاحتكام للدستور والقانون يسهّل كل شيء اما الانتقال الى حسابات سياسية وطائفية ضيقة يصعّبها بدءاً من المحاسبة التي يجب عدم تغييبها لكي يتحقق الاصلاح والانتخابات الرئاسية الذي يجب ان تتم وفق الاصول كما في الملف المالي وحق اللبنانيين بالوصول الى كل الحقائق".
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